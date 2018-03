Obras do Hospital da Mulher devem ser retomadas esta semana

O Tribuna de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN) suspendeu a liminar que concedia a paralisação das obras do Hospital da Mulher, em Mossoró. A decisão foi deferida na sexta (23) e as obras deverão ser retomadas a partir desta próxima semana.

A obra está temporariamente paralisada devido uma medida liminar concedida pelo TJRN a pedido de uma das empresas licitantes, que foi desclassificada por não ter cumprido requisitos do instrumento convocatório.

Após análise judicial, foi constatado que o procedimento licitatório seguiu o trâmite normal, feito com base em normas internacionais adotadas pelo Banco Mundial que fiscaliza previamente todo o processo.

O Hospital da Mulher é maior obra de saúde da história de Mossoró. Quando ficar pronto, vai atender mulheres de 62 municípios do Oeste. Vai ter pronto socorro, UTI, salas de parto humanizado, centro cirúrgico e banco de leite, entre vários outros recursos. O Governo do Estado está investindo R$ 104 milhões do projeto Governo Cidadão, que utiliza recursos do Banco Mundial, para construção e compra de equipamentos.