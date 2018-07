Obra de esgotamento em Assú terá investimento de R$ 9 milhões

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) está investindo R$ 9 milhões no esgotamento sanitário de Assú. Foram feitos 35 quilômetros de rede de esgoto na cidade, e serão instalados mais 5 quilômetros, que até o momento não dispõe de nenhum sistema de tratamento de esgoto. A obra foi retomada este mês com assentamento de tubulação de esgoto e trabalho na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e construção das Estações Elevatórias de Esgoto (EEE)

O sistema de esgoto de Assú conta com duas EEE com capacidade para bombear mais de 400 mil litros de esgotos por hora. Uma Estação Elevatória ficará próximo aos Correios no Centro e a outra fica no bairro São João. Também serão implantados 3,5 mil ramais de esgotos.

Em Assú, a ETE está localizada entre as comunidades Baviera e Lagoa de Ferreiro que atualmente é área de expansão urbana. A Estação é composta de quatro lagoas que já estão prontas e fazem o tratamento do esgoto coletado.

A empresa contratada pela Caern para execução do serviço está fazendo a colocação dos tubos nas ruas e logo em seguida vem uma frente de serviço para ir recolocando o calçamento. A obra está sendo realizada atualmente entre o Centro e o bairro Dom Elizeu.