OAB-RN – PRIMEIRO CONSELHO 1932-1937 – Wilson Bezerra de Moura

É uma história que nos interessa saber seu passado, e tudo aconteceu quando no ano de 1984 o então conselheiro da Ordem, Glênio Aquino de Andrade, que vem a ser filho de um grande jurista, Claudionor de Andrade, proferiu uma palestra por ocasião de mais um aniversário de fundação dos cursos jurídicos no Brasil.

Em explanação clara e detalhada sobre o momento festivo da OAB-RN, discorreu sobre importantes detalhes quanto aos primeiros fundadores e conselheiros, que tiveram como presidente o doutor Francisco Ivo Cavalcante, para um mandato de 1932-1937.

Deu bastante ênfase o palestrante Glênio Aquino de Andrade sobre o papel que teve a sociedade quando de seus primeiros passos no Rio Grande do Norte, justamente conscientizar a sociedade em geral sobre o verdadeiro papel do advogado na coletividade, notadamente a participação do jurista frente os interesses sociais.

Várias realizações levadas a efeito pela OAB, em Natal e todo Estado, mereceram destaque na mensagem do palestrante Glênio, quando revelou o contentamento da Ordem em manter um jornal, na época denominado de “OAB Noticias“, que serviu não só para divulgar as realizações da categoria, como se integrar à sociedade, levando a esta o conhecimento do verdadeiro papel do advogado na coletividade, além de dar a conhecer a todos a criação do Juizado de Pequenas Causas, que viria prestar relevantes serviços à comunidade.

Foram lembrados na ocasião, por Glênio, nomes importantes no cenário jurídico, assim como Manuel Augusto Bezerra de Araújo, Carlos Antônio Varela Barca, Claudionor de Andrade, Mario Moacyr Porto, entre outros que contribuíram para o engrandecimento da profissão e da própria entidade.