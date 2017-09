OAB reunirá gestores para discutir a Segurança Pública de Mossoró

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Subseção de Mossoró, através da Comissão de Segurança Pública, realizará no dia 18 de outubro, às 18h30, no auditório da sede o I Fórum de Segurança Pública de Mossoró. O evento tem como objetivo suscitar o debate sobre segurança ouvindo especialistas no assunto e os próprios servidores que atuam com gestão e realizam a segurança no RN.

Segundo o advogado Victor Lobato, presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB, Subseção de Mossoró a iniciativa foi pensada para promover uma importante reflexão sobre as dificuldades e os caminhos que a segurança pública necessita neste momento:

“O Fórum tem por finalidade provocar e promover o debate com a presença dos gestores públicos, reunindo em um único espaço, os especialistas e estudiosos do assunto da segurança pública, juízes, agentes, policiais, advogados e demais interessados nessa temática”, ressalta Victor Lobato.

DEBATEDORES

O I Fórum de Segurança Pública de Mossoró contará com quatro importantes participações. A mediação do evento será feita pelo promotor de justiça Ítalo Moreira que possui experiência com atuação criminal e é ex-integrante do Grupo de Atuação e Combate às Organizações Criminosas (GAECO).

Os debatedores da noite serão: Dr. Thadeu Brandão, professor da UFERSA e líder do grupo de pesquisa Observatório da Violência do RN (OBVIO) – falará sobre Sociedade e Cultura;

Ivênio Hermes especialista em gestão e políticas públicas e membro do OBVIO- falará sobre Aspctos de aferição; Paulo Cesário, delegado de polícia, ex-advogado – falará sobre soluções investigativas.

A participação é gratuita e será concedida mediante inscrições no site da OAB Mossoró, a partir do dia 05 de outubro (Com direito à certificação eletrônica de 4h). As vagas são limitadas.