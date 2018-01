OAB reforma sala de quimioterapia infantil do Hospital do Câncer de Mossoró

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Subseção de Mossoró, através das comissões Caixa da Assistência e Advogado Iniciante realizará nesta terça-feira, 09 de janeiro, às 14h, a entrega da reforma da sala da quimioterapia infantil no Hospital do Câncer de Mossoró.

Os recursos para a reforma foram obtidos através de doações feitas por advogados (as), empresas parceiras da OAB e colaboradores sensibilizados com a iniciativa. O trabalho contou ainda com paisagismo e arte da artista plástica Nôra Aires.

Além de melhorias como pintura e decoração da sala foram instaladas em cada poltrona televisores com fones de ouvido par entreter as crianças no momento do duro processo de quimioterapia.

Para a presidente da Comissão do Advogado Iniciante, Maria Paula, a reforma da sala é uma das colaborações dentro das muitas ações sociais realizadas pela OAB junto a Associação dos Pacientes com Câncer de Mossoró e Região (AAPCMR).

“É muito gratificante trazer um pouco de cor e amor para essas crianças que desde cedo precisam lutar pela vida. E a OAB luta diariamente por essa e outras causas que tanto nos engrandece enquanto cidadãos”, explica a advogada Maria Paula.

Além da solenidade de entrega da sala reformada, as crianças e seus familiares terão ainda um momento de confraternização com lanche e presentes para os pequenos.