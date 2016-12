OAB pede filmagens da Câmara para analisar falas que citam advogados

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Subseção de Mossoró, encaminhou nesta quinta-feira, 08, um ofício à Câmara Municipal de Mossoró (CMM), solicitando as imagens do sistema interno de câmeras para verificar citações feitas por vereadores sobre supostas irregularidades cometidas por advogados. A OAB aguarda o deferimento do pedido para poder analisar as gravações e adotar as providências que forem cabíveis.

O ofício, encaminhado ao diretor da TV Câmara, é assinado pelo vice-presidente da OAB/Mossoró, Kallio Gameleira. Ele explica que a OAB foi informada sobre uma discussão envolvendo vereadores, durante a sessão ordinária da terça-feira passada, 06.

“Tomamos conhecimento deste fato e por isso resolvemos solicitar as imagens. Esperamos contar com a compreensão da Câmara Municipal para que possamos esclarecer eventual mal entendido nas falas dos parlamentares”, explica Kallio.