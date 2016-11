OAB/RN aprova moção de Apoio à UERN e destaca importância da universidade

O Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Norte (OAB/RN) aprovou na quinta-feira, 03 de novembro, por unanimidade, a Moção de Apoio e Trabalho de Excelência em favor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). A Moção foi proposta pela OAB/Mossoró, que decidiu manifestar o seu apoio à instituição em razão das dificuldades econômicas que vêm sendo enfrentadas e a hipótese de privatização que foi sugerida pelo presidente do Tribunal de Justiça do RN (TJRN), desembargador Cláudio Santos. A Moção será encaminhada à Reitoria da Uern, reforçando o apoio que já havia sido externado pela OAB/Mossoró.

O presidente da OAB de Mossoró, Canindé Maia, participou da reunião do Conselho Estadual da OAB no RN e defendeu a UERN, apresentando dados que comprovam a importância da Universidade para o desenvolvimento sociocultural e econômico do RN e dos demais estados da região Nordeste.

“A universidade é formada por 1.029 professores, 1.059 técnicos e cerca de 15 mil alunos espalhados pelos seis campi e 11 núcleos. Ao todo, são 32 cursos de graduação. Além disto, oferece ainda 22 cursos de pós-graduação como mestrados e doutorados no interior do estado potiguar. São números que demonstram a grandeza da Uern”, destacou o presidente de Mossoró.

Retorno social da UERN à sociedade

O curso de Direito da Uern é um dos poucos no país que conseguiram receber o Selo OAB Recomenda, nas duas últimas edições. O Selo é o reconhecimento da Ordem dos Advogados do Brasil para os melhores cursos do país. O Núcleo de Prática Jurídica (NPJ), que promove atendimentos para pessoas de baixa renda, é outro serviço de grande relevância prestado pela instituição à comunidade potiguar, promovendo e garantindo o direito fundamental do acesso à justiça.

“Em Mossoró e Natal são inúmeros atendimentos realizados pelos estudantes. O trabalho que é desenvolvido na Prática Jurídica é fundamental, beneficiando centenas de famílias de baixa renda”, frisa Canindé Maia.

O retorno social não é uma exclusividade do curso de Direito. Essa é uma preocupação da instituição, que desenvolve inúmeros outros projetos que visam melhorar a qualidade de vida da população. Em sua sustentação oral em defesa da Moção de Apoio à Uern, Canindé Maia citou o Ambulatório de Medicina de Mossoró, que atende cerca de 250 pacientes por mês. Em Caicó, o Ambulatório atende 600 paciências ao mês.

A UERN conta ainda com o Núcleo de Línguas Estrangeiras, no campus central de Mossoró, abrindo matrícula para 600 alunos por semestre, que pagam valores bem menores dos cobrados pelos cursos locais. Em Natal, o Conservatório oferta 400 vagas de música por semestre. A Universidade dispõe ainda de TV Universitária que leva conteúdos de qualidade ao público e ajudam a divulgar a cultura potiguar e nordestina.