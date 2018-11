Projeto Viva a Vida chega ao bairro Belo Horizonte

O Viva a Vida tem como proposta trazer para os bairros a possibilidade de dança e entretenimento, melhorando a qualidade de vida da população. Nessa quarta-feira, 31, foi iniciado mais um projeto, dessa vez no bairro Belo Horizonte, mais precisamente na praça da Pirâmide.

“Nós tínhamos quatro pontos e até na próxima semana iremos conseguir atingir toda a meta, que são 14 pontos de ampliação. Por própria solicitação da comunidade nós viemos para o Belo Horizonte. É o momento de fortalecer ainda mais os vínculos familiares e afetivos, que é uma proposta que está estabelecida na assistência social”, declarou Fernanda Kaline, secretária de Desenvolvimento Social e Juventude do município.

Abraão Morais, coordenador do projeto, esteve presente no lançamento do Viva a Vida do bairro Belo Horizonte. “É muito bom ver que a Prefeitura abraçou o projeto Viva a Vida, que é uma descentralização do Viva a Rio Branco, que está levando a população de vários bairros a fazer atividade física”, frisou.

Quem participou, gostou. “É um projeto bom. Estava faltando aqui e ainda bem que chegou. Já venho para a caminhada e fico para a dança”, disse Maria Wigna. A opinião dela foi compartilhada pela aposentada Maria do Socorro. “Estava esperando o projeto aqui para poder dançar e fazer atividade física. Vou ficar vindo agora toda semana”, comemorou.