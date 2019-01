O SINE-RN oferece nesta sexta-feira (11), mais de 35 oportunidades de emprego

Para concorrer às vagas, o candidato deve se cadastrar via Internet no Portal Emprega Brasil do Ministério do Trabalho e Emprego, através do endereço empregabrasil.mte.gov.br ou na unidade do Sine Matriz em Natal, na Cidade da Esperança, na Rua Adolfo Gordo, s/n, prédio da Central do Trabalhador, da 8h às 12h e 13 às 16h, ou em qualquer agência do Sine nas centrais do cidadão de Natal e no interior.

O interessado que não tem cadastro e acesso ao Portal Emprega Brasil, pode comparecer as Agências do SINE, com Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Número do PIS, cédula de identidade (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF) e comprovante de residência. O atendimento é de acordo com o horário de funcionamento das centrais do cidadão e do SINE Matriz Cidade da Esperança no prédio da Central do Trabalhador, das 8h às 12h e 13h às 16h de segunda a sexta.

VAGAS PERMANENTES – NATAL e GRANDE NATAL OCUPAÇÃO QUANT. DE VAGAS APONTADOR DE OBRAS 1 CHEFE DE SERVIÇO DE LIMPEZA 1 ENCARREGADO DE ALMOXARIFADO 1 ESTOQUISTA 1 GERENTE DE ALMOXARIFADO 1 INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS 2 PODADOR DE ÁRVORES NA CONSERVAÇÃO DE VIAS PERMANENTES 3 Total 10 VAGAS TEMPORÁRIAS – NATAL e GRANDE NATAL OCUPAÇÃO QUANT. DE VAGAS AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS 20 Total 20 MOSSORÓ E REGIÃO OCUPAÇÃO QUANT. DE VAGAS AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 1 ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 1 MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS (MANUTENÇÃO) 1 MOTORISTA CARRETEIRO 1 VENDEDOR PRACISTA 1 Total 5 Vagas abertas do SINE-RN no Portal MTE Mais Emprego, acesso em 10/01/2019 às 15:40h, Joacir Morais empregabrasil.mte.gov.br) com o seu login (PIS) e senha ou através do celular no aplicativo SINE Fácil. Para o Trabalhador: Todas as oportunidades estão sujeitas à alteração. Para saber em tempo real qual ocupação está de acordo com o perfil profissional do trabalhador, o mesmo deverá acessar o Portal Emprega Brasil do Ministério do Trabalho e Emprego no endereço () com o seu login (PIS) e senha ou através do celular no aplicativo SINE Fácil.

Sine-RN