O Governo do “Fim do Mundo” para uns e de um “Novo Mundo” para outros

Por Thadeu Brandão , traduzido e adaptado do texto original .

Não estimado leitor , não sou eu quem está dizendo isso . Foi uma notícia estampada em um dos jornais mais lidos do mundo ( e também , dos mais conservadora ) o The New York Times . Primeiramente falando sobre a “ PEC do Teto dos Gastos “, a matéria mostrou como ela irá impor um limite de 20 anos em todos os gastos federais , incluindo educação e cuidados de saúde

O governo justificou a medida com o argumento de que o Brasil enfrenta graves deficiências orçamentárias . Mas as pessoas não estão consumindo . Uma pesquisa realizada no mês passado descobriu que apenas 24% da população apóia a emenda . Os brasileiros saíram às ruas para expressar sua desaprovação .

Como estamos vendo , o governo não está recuando . A emenda do “ fim do mundo ” é apenas uma das muitas medidas neoliberais que estão sendo adotadas pelo presidente Michel Temer .

Impressiona como Temer possa estar conseguindo empreender tantas reformas , especialmente considerando que , a maioria delas , incluindo o limite do orçamento , está indo contra a agenda da pessoa que – ao contrário do Sr . Temer – foi realmente eleito presidente .

Em agosto passado , a presidente Dilma Rousseff , do Partido dos Trabalhadores , foi retirada de seu cargo por alegações de que ela havia manipulado o orçamento do Estado . Assim que Temer , que fora vice – presidente de Rousseff , tomou posse , anunciou uma série de políticas neoliberais . Um governo impopular de medidas impopulares . E pior , que são danosas principalmente ao povo em geral .

A emenda do orçamento , como muitas das políticas de Temer , prejudicará os cidadãos mais pobres e vulneráveis do Brasil por décadas . Este não é apenas o ponto de vista dos opositores de esquerda do presidente . Philip Alston , relator especial das Nações Unidas para a pobreza extrema e os direitos humanos , disse recentemente que a medida “ bloqueará gastos inadequados e rapidamente diminuindo em saúde , educação e segurança social , colocando assim toda uma geração em risco de padrões de proteção social abaixo daqueles atualmente em vigor . “

Alston acrescentou que a lei colocaria o Brasil numa “ categoria socialmente retrógrada própria “. O que parece exatamente onde Temer e seus aliados querem que sejamos .

Além do limite de gastos , Temer apresentou uma proposta de reforma do sistema de pensões e aposentadorias do Brasil . Sua proposta fixará uma idade mínima de aposentadoria de 65, em um país onde a pessoa média se aposenta em 54. A lei também exigirá pelo menos 25 anos de contribuições para o sistema de segurança social por homens e mulheres .

Há boas razões para o Brasil não ter aprovado leis como essa antes . Embora a expectativa de vida média no Brasil seja de 74, somos um dos países mais desiguais do mundo . Por exemplo , em 37 por cento dos bairros da cidade de São Paulo , as pessoas têm uma expectativa de vida inferior a 65 anos . É ainda mais curto para os pobres rurais .

Alguns dos planos econômicos de Temer nem sequer têm a ver com o déficit orçamentário . Também no mês passado , logo após a aprovação do limite orçamentário , o governo propôs uma lei trabalhista que permitisse que os acordos entre empregadores e sindicatos prevalecessem sobre as leis trabalhistas . A nova proposta também aumenta as horas de trabalho máximas permitidas para 12 por dia e reduz a regulamentação sobre o emprego de trabalhadores temporários . A comunidade empresarial elogiou o plano . Os sindicatos estão enfurecidos .

Outra prioridade da presidência Temer é o que é conhecido como a Lei da Terceirização , aprovada a toque de caixa e sem discussão . Foi proposto pela primeira vez em 2004, mas nunca passou por causa da forte resistência sindical . A lei liberta as empresas para contratar qualquer trabalho para terceiros , mesmo de seu negócio principal .

Diante de tudo isso , não deve ser surpreendente que a administração Temer seja profundamente impopular : uma pesquisa realizada em dezembro constatou que 65% dos brasileiros a classificaram de “ ruim ” ou “ terrível “.

Apenas 4% dos entrevistados disseram aprovar o Temer , que tomou o poder graças a destituição de Rousseff , também foi considerado culpado de violar os limites das finanças de campanha e foi nomeado em um dos muitos escândalos de corrupção que se desenrolam em o país .

No entanto , o novo governo já recebeu apoio total das seguintes organizações : Federação Brasileira de Bancos , Frente Parlamentar Agrícola , Confederação Nacional da Indústria , Organização Mundial do Comércio , Federação das Indústrias do Estado de São Paulo , Federação das Indústrias do Estado de São Paulo O Estado do Rio de Janeiro , a Câmara Brasileira da Indústria da Construção , a Federação Nacional dos Distribuidores de Veículos Motorizados e vários executivos de alto escalão .

96

Normal

0

21

false

false

false

PT-BR

X-NONE

X-NONE

/* Style Definitions */

table.MsoNormalTable

{mso-style-name:”Tabela normal”;

mso-tstyle-rowband-size:0;

mso-tstyle-colband-size:0;

mso-style-noshow:yes;

mso-style-priority:99;

mso-style-parent:””;

mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;

mso-para-margin:0cm;

mso-para-margin-bottom:.0001pt;

mso-pagination:widow-orphan;

font-size:12.0pt;

font-family:Calibri;

mso-ascii-font-family:Calibri;

mso-ascii-theme-font:minor-latin;

mso-hansi-font-family:Calibri;

mso-hansi-theme-font:minor-latin;

mso-fareast-language:EN-US;}