O Desenvolvimento discutido no IV EMDS

Aconteceu em Brasília o IV Encontro de Municípios com o Desenvolvimento Sustentável. O evento foi organizado pela Frente Nacional dos Prefeitos – FNP e pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae e reuniu quase dez mil pessoas que de alguma forma estão envolvidas com o desenvolvimento de nosso País.

O Sebrae convidou vários secretários municipais e Agentes de Desenvolvimento (AD) do Rio Grande do Norte para participar dessa rica troca de experiências exitosas e análises das mais diversas situações. Órgãos públicos como Governo Federal, bancos, empresas como Uber e instituições como Nações Unidas marcaram presença.

As abordagens eram das mais diversas, com a possibilidade escolha do tema que se gostaria de ouvir e debater. O foco principal, no entanto, é sempre o fortalecimento do desenvolvimento de forma sustentável, principalmente através das pequenas e médias empresas, do micro e pequeno empreendedor, os setores que mais empregam no Brasil.

Estratégias não deixaram de ser debatidas. Os prejuízos e embaraços causados pelas “fakenews”, que são aquelas mentiras propaladas pelas redes sociais que muitos repassam como sendo verdade e como combate-las, a falsa interpretação de que a comunicação digital se resume ao Facebook e Instagram, a falta de cobertura da em boa parte do País, onde 37 cidades concentram 50% do acesso à internet e a democratização do acesso à internet, que é um mito, foram algumas das abordagens feitas.

Cases de sucesso apresentados, como o de Madre de Deus (BA), município com apenas 20.000 habitantes e que tem quase a metade de seu território ocupado pela Transpetro, onde a prefeitura criou um programa de distribuição de renda que usa um cartão que só pode ser usado em máquinas exclusivas nos estabelecimentos locais que estejam com regularidade fiscal em dia, fortalecendo assim a arrecadação, o mercado local e impedindo que o dinheiro seja usado para outros fins.

Outro muito interessante foi o de Cariacica-ES, onde o município fortaleceu o empreendedorismo com a criação da Casa do Empreendedor, que reúne em um só lugar sete secretarias e corpo de bombeiros, reduzindo a concessão de alvará de 150 dias para 48 horas. Posteriormente foi criado o Alvará Web, um alvará temporário, valido por 90 dias até que toda documentação seja apresentada.

No fim, foi feita a escolha dos membros da Executiva Nacional do Fórum Nacional dos Secretários de Desenvolvimento, onde nosso nome foi escolhido para compor este, que é um espaço para articulação, troca de experiências, qualificação e engajamento para inserir o desenvolvimento como pilar da gestão pública brasileira.

A ideia é estar sempre fortalecendo a economia local através de criatividade e inovação, qualificando a mão de obra e trabalhando em parceria. O futuro do País passa pelos estados e pelas cidades. O futuro passa pelo fortalecimento da economia, pois o maior projeto social é a criação de oportunidades e emprego.