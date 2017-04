O Departamento de Geografia da FAFIC/UERN realizará o Encontro Estadual de Geografia do RN

O Departamento de Geografia da FAFIC/UERN está se preparando para realizar um evento acadêmico científico a nível estadual. Trata-se do Encontro Estadual de Geografia do RN (EGEORN), que se constitui no principal evento acadêmico-científico da Geografia Potiguar. O mesmo está em sua XXIII edição, sendo realizado anualmente pelas diferentes Instituições de Ensino Superior Públicas (IESP) do estado do Rio Grande do Norte, que ofertam Cursos de Graduação e Pós-Graduação em Geografia em diferentes instituições como IFRN, UFRN e UERN, nas cidades de Natal, Caicó, Mossoró, Pau dos Ferros e Assu.

Em 2017, o EGEORN será realizado pelo Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais FAFIC/UERN, Campus Central, no período de 07 a 09 de junho de 2017 na cidade de Mossoró/RN. O evento reúne diversos pesquisadores, docentes e discentes do Ensino Superior, professores do Ensino Básico e profissionais já graduados em Geografia e áreas afins, do RN e também de outros estados, possibilitando a socialização de experiências de estudantes e profissionais em diferentes níveis de formação, permitindo uma aproximação necessária entre o saber acadêmico e escolar.

O tema geral do evento intitula-se CENÁRIOS GEOGRÁFICOS DE UM MUNDO EM CRISE, abordado por palestrantes de diferentes Instituições de Ensino Superior (IES), articulando diferentes escalas de análise. Serão desenvolvidas atividades acadêmicas diversas como Conferências, Palestras, Mini-Cursos, Oficinas e Grupos de Trabalhos.

De acordo com a coordenadora geral do evento, a Profa. Maria José Costa Fernandes: “a cada nova edição, o EGEORN possibilita a integração de alunos e professores dos diferentes Cursos de Geografia existentes no RN, refletindo teoricamente sobre temáticas importantes da ciência geográfica, e discutindo as consequências dessas mudanças para as principais áreas da Geografia”.

O evento homenageia um importante geógrafo potiguar, com a 6ª edição do Prêmio Professor José Lacerda Alves Felipe, destinado a premiação dos melhores trabalhos científicos, apresentados nos Grupos de Trabalho, escolhidos pela Comissão Científica do evento.

A comissão organizadora do evento é composta por docentes, técnicos administrativos e discentes do Curso de Geografia da UERN. As inscrições já estão sendo realizadas desde o dia 06 de março de 2017 e todas as informações se encontram disponíveis no site do evento.

https://contatoxxiiiegeorn.wixsite.com/xxiiiegeorn/inscricoes