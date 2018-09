/

O candidato Jair Bolsonaro (PSL) já foi operado e está sendo monitorado no momento, depois de ter sido esfaqueado em um ato de campanha. A informação foi dada pela assessoria parlamentar do político à Agência Brasil. O candidato passou por procedimento com uma equipe de 10 médicos na Santa Casa de Juiz de Fora (MG). No Twitter, o filho de Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, afirmou que o episódio “infelizmente foi mais grave do que esperávamos”. Ele deu informações acerca da extensão do dano e dos órgãos atingidos. “A perfuração atingiu parte do fígado, do pulmão e da alça do intestino. Perdeu muito sangue, chegou ao hospital com pressão de 10/3”, relatou. Flávio Bolsonaro disse que o estado de saúde do pai “parece estabilizado”. Jair Bolsonaro foi atingido com uma facada na tarde de hoje quando fazia campanha na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. O autor do ataque já foi preso pela Polícia Militar da cidade. A Polícia Federal, responsável pela segurança do candidato, abriu inquérito para investigar o caso. Bolsonaro lidera as pesquisas de opinião divulgadas após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ter rejeitado a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo o Ibope, ele tem 22% das intenções de voto.