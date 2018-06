Número de turistas estrangeiros cresceu quase 20% no primeiro semestre no RN

A política de promoção dos destinos potiguares, aliada ao trabalho continuado de infraestrutura turística, tem mantido índices de crescimento no turismo do Rio Grande do Norte. Mesmo com a greve dos caminhoneiros e outros fatores externos ao longo do semestre, o mercado internacional se manteve em alta com 19,56% a mais do que o mesmo período de 2017, segundo dados da Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio Grande do Norte.

Segundo a Polícia Federal, o aumento de 19,56% de estrangeiros entre janeiro e maio de 2018 corresponde a 13.629 turistas internacionais, sendo 2.230 a mais do que o mesmo período em 2017. O número representa uma injeção de aproximadamente R$ 5,5 milhões a mais na economia potiguar.

“Temos assistido aumentos continuados no número de turistas ao longo desta gestão, seja no mercado nacional ou internacional. Esses dados reforçam o acerto em nossa política de divulgação, mas temos a ciência de que precisamos explorar outros mercados para um crescimento ainda mais substancial”, aponta o secretário estadual de Turismo, Manuel Gaspar.

A Argentina se mantém na liderança com 5.059 turistas e crescimento de 61,5% em relação ao ano passado. Portugal também permanece na segunda colocação, seguido por Itália, Espanha, França e Alemanha. Na sequência, a Suiça, com crescimento de 71%.

“Esses dados apontam presença maior de estrangeiros justo nos países onde apostamos a divulgação dos nossos destinos. Ou seja: é um crescimento fruto do trabalho realizado, planejado. No turismo nada acontece por acaso”, destaca o presidente da Emprotur, Rogerinho Pessoa.

Apenas neste ano, o Governo do Estado esteve presente em eventos turísticos promovidos na Holanda, Espanha, Portugal (duas vezes) e Alemanha. Em maio, protagonizou o Meeting Brasil – Missão Rio Grande do Norte, com presenças no Uuruguai, Argentina (três cidades) e Paraguai.

Entre 31 de julho e 2 de agosto próximos, participará do Meeting Brasil, a ser realizado no Uruguai, Chile, Peru e Colômbia. Em setembro, a terceira e última edição do Meeting Brasil, mais uma vez no Uruguai, Argentina e Paraguai. E ainda este ano estão programadas participações em outras duas feiras de Portugal, e duas na Argentina. Tudo com recursos do Governo Cidadão, por meio de empréstimo do Banco Mundial.