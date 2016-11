Número de pessoas com pressão alta quase dobrou desde 1975

Realizada com apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS), pesquisa publicada pelo periódico britânico The Lancet revela que o número de pessoas com pressão arterial alta já chega a 1,13 bilhão em todo o mundo — quase o dobro dos casos registrados em 1975. O estudo é considerado o mais amplo já realizado, com dados sobre a pressão arterial de cerca de 20 milhões de indivíduos.

A agência de saúde da ONU aponta que a elevação da pressão sanguínea deixou de ser uma doença de países ricos. Atualmente, as nações mais afetadas são as da África Subsaariana — os mesmos que continuam lutando contra a mortalidade infantil e materna e também contra o HIV/Aids.

O estudo do The Lancet destaca a crescente relevância das doenças não transmissíveis e seus fatores de risco para a saúde pública. Como a mortalidade infantil e a fertilidade caíram rapidamente nas últimas décadas, a proporção de pessoas idosas aumentou e a carga das patologias que afetam essa população também cresceu.

A pressão arterial é um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares, como ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais, e pode ser tratada. Em países com menos recursos, sistemas de saúde devem se adaptar para diagnosticar e controlar a pressão alta de modo que adultos possam levar vidas mais longas e mais felizes.

ONU Brasil.