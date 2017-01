Número de mortes em confrontos de Alcaçuz pode ter subido de 26 para 28

O secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Norte, Caio César Bezerra, anunciou medidas emergenciais que estão sendo adotadas para tentar restabelecer o controle no sistema prisional do Rio Grande do Norte.

O prazo para realizar todas essas ações é de 30 dias.

O secretário de Segurança Pública informou que o número de assassinatos teria subido de 26 para 28 homens, mas ainda é necessária a confirmação do setor de perícia do Estado.

O secretário também informou que não vai remanejar presos de Alcaçuz. Para retomar o controle da penitenciária serão reformados emergencialmente os pavilhões dois e três e que o número de mortes durante o confronto das facções pode ter aumentado.

De acordo com o governo, ainda vai ser anunciada uma estrutura para abrigar os detentos até que os reparos sejam concluídos.

A única transferência, por enquanto, será de cinco presos do pavilhão controlado pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) para presídios federais, segundo o secretário de Segurança Pública, Caio César Bezerra.

A longo prazo, o Estado espera concluir a Cadeia Pública de Ceará-Mirim, em seis meses. Também é estudada uma tecnologia para antecipar a construção do Presídio de Afonso Bezerra, que ainda não saiu do papel.

Em meio as medidas emergências anunciada está o emprego de cerca de 70 agentes do Grupo Nacional de Intervenção Penitenciária, recém-criado pelo Ministério da Justiça.

Eles vão reforçar o efetivo de Alcaçuz que hoje conta, em média, com seis agentes por turno para supervisionar cerca de 1.200 presos. O plano é anunciado depois de dez dias de descontrole de Alcaçuz, onde os presos dominam a penitenciária e circulam livremente com armas e celulares.

Também foram anunciadas medidas como reparos de guaritas desativadas; implantação de vídeomonitoramento; instalação de cerca com alarme no entorno de Alcaçuz e a concretagem da base dos muros da unidade pelo lado de fora.

O prazo para realizar todas essas ações é de 30 dias, segundo o secretário Caio César.

O secretário também informou que não vai remanejar presos de Alcaçuz. Para retomar o controle da penitenciária serão reformados emergencialmente os pavilhões dois e três.

De acordo com o governo, ainda vai ser anunciada uma estrutura para abrigar os detentos até que os reparos sejam concluídos. A única transferência, por enquanto, será de cinco presos do pavilhão controlado pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) para presídios federais, segundo o secretário de Segurança Pública, Caio César Bezerra.

A longo prazo, o estado espera concluir a Cadeia Pública de Ceará-Mirim, em seis meses. Também é estudada uma tecnologia para antecipar a construção do Presídio de Afonso Bezerra, que ainda não saiu do papel.

Uma notícia ainda foi divulgada sobre possíveis novos mortos. O secretário de Segurança Pública informou que o número de assassinatos teria subido de 26 para 28 homens, mas ainda é necessária a confirmação do setor de perícia do estado.