Número de fumantes passivos cai 34% em Natal em oito anos

Em oito anos, o número de fumantes passivos, aqueles que inalam a fumaça por conviverem com quem fuma, reduziu 34% em Natal. Foi o que apontou a última edição da pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel).

Com o passar dos anos, os adolescentes têm experimentado cada vez menos o tabaco e o consumo de cigarros pela população em geral caiu 35%, segundo a pesquisa. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde em comemoração ao Dia Nacional de Combate ao Fumo.

“O INCA como centro nacional de referência detectou redução importante do câncer de pulmão em decorrência das políticas de controle do tabagismo. Já avançamos muito. O Brasil é um dos modelos em termos de sucesso do controle do tabagismo em política pública”, afirma a diretora do Instituto Nacional do Câncer, Ana Cristina Pereira.

Combater o tabaco é fundamental para a saúde pública. Para se ter uma ideia, em 2015, o Ministério da Saúde registrou quase dezoito mil mortes, sendo o tabaco uma das principais causas. Neste mesmo ano, os prejuízos ao país chegaram a 57 bilhões de reais. Dinheiro gasto no tratamento de doentes e com a perda de produtividade. Aumentar ainda mais o preço dos cigarros é uma alternativa que está em debate, como explica o ministro da Saúde, Ricardo Barros.

“Isso se associa à necessidade de combate ao contrabando também, porque aumentando o preço, aumenta o contrabando. Então são ações que devem ser tomadas simultaneamente e faz parte da pauta do governo a discussão sobre aumento de preço dos cigarros. Mas, é uma decisão interministerial, não só do Ministério da Saúde. Isso tem seu tempo e está em andamento”, destaca o Ministro da Saúde, Ricardo Barros.

Como parte da política de combate ao tabagismo, o SUS oferece tratamento gratuito para fumantes nas Unidades Básicas de Saúde.

Outra ação recente é o lançamento do Portal Saúde Brasil, que tem como um dos pilares o auxílio para quem quer abandonar o vício do cigarro e derivados. Pra saber mais acesse o site do Ministério da Saúde.

Da Agência do Rádio.