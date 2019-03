Núcleo de Tecnologia Educacional Municipal inicia cursos de 2019.1

O Núcleo de Tecnologia Educacional Municipal (NTM), da Secretaria Municipal de Educação, que funciona na Escola de Artes de Mossoró, inicia a jornada de cursos disponibilizados para o semestre 2019.1. O semestre começa na noite desta segunda-feira, 18, com a realização da aula inaugural, a partir das 19h. As inscrições para os cursos acontecem através do blog: tecnologiasmossoró.blogspot.com. Mas a confirmação da matrícula só acontece com a presença na aula inaugural.

“A presença na aula inaugural é importante porque garante ao aluno a vaga solicitada por ele através da inscrição no blog. Quem faltar a essa primeira aula automaticamente perde a vaga que será disponibilizada a uma outra pessoa”, esclareceu Cristhiane Marques, coordenadora do NTM.

Para este semestre o Núcleo de Tecnologia Educacional Municipal está ofertando 4 cursos distribuídos em 9 turmas. As aulas acontecem na sede do NTM, na Escola de Artes de Mossoró, nos turnos matutino, vespertino e noturno. Na aula inaugural acontecerá uma palestra com o tema “Cultura Maker e a utilização da tecnologia em sala de aula”, com Marcos Vinicius Alves Costa, diretor da empresa EngeBOT.

Os cursos são voltados para a comunidade escolar da Rede Municipal de Ensino, além da sociedade em geral.

