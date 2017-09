Núcleo de Fraternidade Espírita busca apoio para ações sociais

Há mais de 25 anos desenvolvendo trabalhos sociais para a comunidade, em especial a dos conjuntos Abolição e adjacências, o Núcleo de Fraternidade Espírita Irmã Angélica está precisando reformar sua cozinha para ampliar e otimizar as ações promovidas.

De acordo com a coordenadora do Núcleo de Fraternidade, Elizeuda Barbosa, o grupo realiza um sopão social para a comunidade carente dos Abolições, Parque das Rosas, Três Vinténs e áreas circunvizinhas. Cerca de 160 pessoas são beneficiadas diretamente com este trabalho social.

O sopão social é realizado todos os sábados, a partir das 17h, em frente ao Núcleo de Fraternidade Espírita Irmã Angélica. Além disso, o Núcleo de Fraternidade Espírita Irmã Angélica desenvolve trabalhos sociais voltados para crianças e jovens.

Para melhorar tanto as condições de trabalho dos voluntários do projeto quanto as ações em si, a cozinha do Núcleo de Fraternidade necessita de alguns reparos. “A nossa cozinha é quente, o piso é no cimento e o espaço está precisando de reformas”, observa Elizeuda Barbosa. A ideia é ampliar o espaço, colocar cerâmica e melhorar a ventilação para oferecer mais conforto para as pessoas que trabalham diretamente no projeto.

A reforma na cozinha do Núcleo de Fraternidade Espírita garantirá não apenas que o trabalho social do sopão continue, mas que ele possa ser ampliado e melhorado. “Assim como em todos os espaços da casa, estamos contando com doações para realizar essa obra”, revela Elizeuda. Ela informa que o grupo vem realizando pequenas campanhas e bazares no intuito de arrecadar fundos para este fim.

Quem quiser contribuir com a reforma da cozinha pode ajudar com doações de material de construção ou dinheiro para viabilizar a execução da obra. Os interessados podem entrar em contato com o Núcleo de Fraternidade Espírita Irmã Angélica através dos telefones (84) 98734-6279 (Elizeuda) ou (84) 98808-8445 (Talita).

O Núcleo de Fraternidade Espírita Irmã Angélica está situado à rua Luiz Ludugero, S/N, Abolição II, por trás do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), e funciona às segundas-feiras e quartas-feiras, a partir das 20h.