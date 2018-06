Núcleo de Educação Ambiental é criado em escola mossoroense da zona rural

Os alunos da Escola Municipal Dr. José Gonçalves, na comunidade de São João da Várzea, zona rural do município de Mossoró, terão a oportunidade de participar continuamente de ações voltadas à Educação Ambiental. A Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Urbanismo instalou na escola o Núcleo de Educação Ambiental (NEA). Já são 24 escolas municipais com NEA que priorizam ações de formação cidadã voltadas para a consciência ambiental.

“Essa é a 24ª escola municipal em que chegamos para a instalação do NEA. Isso significa que a partir de agora essa escola contará, de forma contínua, com assessores técnicos que tornarão possível atividades pedagógicas de Educação Ambiental. O NEA objetiva contribuir na formação cidadã dos alunos para que no futuro possamos ter uma sociedade formada por cidadãos compromissados com o ambiente ao seu redor”, explicou o gerente de Educação Ambiental, Thiago Araújo.

A Escola Municipal Dr. José Gonçalves atua na comunidade oferecendo Educação Infantil e Ensino Fundamental, do 1º ao 9º Ano. Com a instalação do NEA são 371 alunos que passarão a participar das atividades voltadas à Educação Infantil. As ações deixarão de ser pontuais e farão parte da grade de conteúdo inserido no planejamento pedagógico da escola.

“O NEA é muito bem-vindo nesta escola e acreditamos que ele trará uma contribuição importantíssima na formação cidadã dos nossos alunos”. Além disso, nossa equipe pedagógica contará com o suporte dos assessores da secretaria que viabilizarão meios para que os projetos ambientais possam ser executados, destacou Deuzimar Maria da Silva, supervisora da escola.

Antes mesmo da criação do NEA na Escola Municipal Dr. José Gonçalves os professores já trabalhavam o conteúdo de Educação Ambiental com os alunos. Diversos projetos já foram desenvolvidos com o objetivo de despertar nos alunos o interesse pela Educação Ambiental. Um jardim e uma horta já foram criados e estão sendo cuidados pelos alunos.

“A chegada do NEA vai potencializar as ações que já desenvolvemos na escola e reforçará junto aos nossos alunos a importância de cuidar e preservar o meio ambiente que nos cerca. São ensinamentos que jamais serão esquecidos porque alia a aula teórica com a atividade prática”, apontou a professora de biologia, Priscilla Kelly.