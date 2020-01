Novos conselheiros tutelares tomam posse no próximo dia 10

No dia 10 de janeiro, no auditório da Estação das Artes, acontecerá a Solenidade de Posse dos Conselheiros Tutelares e seus suplentes, eleitos no último pleito ocorrido em 06 de outubro de 2019. Os conselheiros foram eleitos de forma unificada, de acordo com a Lei Federal 12.696, de 2012 e tomarão posse para exercer o mandato no quadriênio 2020-2024.

O processo de escolha dos conselheiros tutelares é organizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (COMDICA) e fiscalizado pelo Ministério Público Estadual. Em Mossoró, o COMDICA, através da Comissão Especial Eleitoral, com total e amplo apoio da Prefeitura Municipal, disponibilizou 10 locais para recepção dos votos, sendo 05 escolas na 33ª zona e 05 escolas na 34ª zona eleitoral. 5.024 eleitores mossoroenses participaram do pleito e escolheram para o novo mandato, que vai até o dia 09 de janeiro de 2024.

Prefeitura de Mossoró