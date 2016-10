Novo delegado assume chefia da Polícia Federal em Mossoró

O Superintendente Regional da Polícia Federal no Rio Grande do Norte, Wellington Clay Porcino Silva empossa nesta quarta-feira, 26/10, o novo chefe da Delegacia da PF em Mossoró, o delegado federal Samuel Elânio Oliveira Júnior. A solenidade, marcada para as 11h, acontece no auditório do Tribunal do Júri do Fórum Desembargador Silveira Martins, Bairro Costa e Silva, em Mossoró.

Estão sendo convidadas para participar do evento diversas autoridades civis e militares das esferas municipal, estadual e federal, membros dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, integrantes das Forças Armadas, dos Ministérios Públicos Estadual e Federal, das Polícias Civil e Militar, da Procuradoria da República, da OAB, além de representantes de órgãos de imprensa, entidades, servidores e associações de classe.

Graduado pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR), com especialização em Direito e Processo Administrativo, cearense, 35 anos, Elânio exerceu a advocacia no período de 2004 a 2007 em Fortaleza/CE. No ano de 2008, ingressou na Polícia Federal como agente. Posteriormente, aprovado em novo concurso público em 2009, assumiu o cargo de delegado no Amapá, onde chefiou a delegacia de Oiapoque de 2010 a 2013 e, no mesmo período, também coordenou a operação Sentinela, cuja ação permanente na Região Norte do País é integrada pela Polícia Federal e Força Nacional.

O novo dirigente teve como última lotação a Delegacia de Juazeiro do Norte/CE, onde vinha exercendo suas atividades há três anos. Ele será o 8º delegado a chefiar a Unidade da PF em Mossoró desde que a Instituição foi instalada na cidade no ano de 2004.