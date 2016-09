Nova temporada do projeto Casa das Plavras é lançada na casa do poeta Antônio Francisco

A temporada 2016 e 2017 do projeto Casa das Palavras, de incentivo à leitura e cultura potiguar, foi lançada na noite da sexta-feira, 16 de setembro, em Mossoró. O evento, realizado na casa do poeta cordelista Antônio Francisco, reuniu apaixonados por leitura e contou ainda apresentações culturais dos grupos Ecoart, de Mossoró, e Caçuá de Mamulengo, da cidade de Currais Novos.

“Além de incentivar a leitura e produção literária, o projeto possibilita o intercâmbio cultural no Estado, fazendo o encontro entre grupos culturais de diferentes cidades. No Casa das Palavras, também criamos bibliotecas compartilhadas por onde passamos, abastecidas com livros de autores potiguares. Já investimos mais de R$ 30 mil na compra de livros de escritores do RN”, conta o jornalista e coordenador do projeto, Rilder Medeiros.

O Casa das Palavras é um projeto de difusão cultural, passará por mais 10 localidades no Rio Grande do Norte: Natal, São Gonçalo do Amarante, Pau dos Ferros, João Câmara, Caicó, Parelhas, Timbaúba, pelas praias de Pipa e São Miguel do Gostoso, e ainda retornará a Mossoró.

Rilder Medeiros conta que, em outubro, o Casa das Palavras desenvolverá oficinas de confecção de quadrinhos. A atividade é voltada para alunos de escolas públicas. O coordenador ressalta que, na temporada anterior, o projeto contemplou 25 mil pessoas no Estado.