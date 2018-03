Nova sede do Ipem/RN é inaugurada em Mossoró

O Instituto de Pesos e Medidas do Rio Grande do Norte (Ipem/RN) agora conta com uma nova sede em Mossoró, situada a rua Deuzanira Deuza, 25, no bairro Alto de São Manoel. São cerca de 1000 metros quadrados de área. A inauguração oficial aconteceu dia 04 de outubro de 2017.

Antes o Ipem já atuava na região com um escritório em Mossoró, mas de forma limitada. Desde 1981 está em Mossoró, época em que ainda funcionava sob a tutela do Ipem da Paraíba. Nos anos 90, quando foi criado o Ipem/RN, tornou se uma sede regional na cidade.

O Ipem/RN funcionou na sede anterior (locada) durante 6 anos, até que em setembro de 2016 passou a funcionar na Central do Cidadão de Mossoró. Em junho de 2017, voltou a funcionar em uma nova sede locada.

O novo prédio conta com três salas para acomodar os metrologistas, um setor de certificação e qualidade e uma sala para a chefia. Além de ter uma ampla recepção que atende e encaminha consumidores e empresários da região.

O Ipem/RN de Mossoró conta ainda com uma copa, um depósito de produtos apreendidos, um deposito de produtos pré-embalados (coletados pré e pós exames) e um amplo e equipado laboratório de pré-embalados, capaz de realizar aproximadamente 4 exames por dia, podendo chegar a 600 produtos analisados por semana.

Além disso, a nova sede comporta em um espaço inédito no Ipem/RN atendimento a caminhões dentro de suas instalações, com o objetivo de fazer medição de cargas sólidas e outras atividades. Antes os caminhões dependiam da estrutura do Detran/RN na cidade ou quando ficava inviável, o atendimento simplesmente não era feito.

O Ipem de Mossoró é composto por 10 funcionários entre fiscais, técnicos e pessoal de apoio. São 3 Meteorologistas, 1 especialista para Certificação e qualidade, 3 Motoristas, 2 Técnicos e 1 funcionário para apoio.

Conta ainda com 3 viaturas e atende toda região oeste do estado, o que representa 62 municípios.

A arrecadação com taxas e serviços cresceu em todo o estado mais de 20% no último ano de atuação e tende a crescer ainda mais.

O Instituto de Pesos e Medidas do RN visa beneficiar os consumidores e atender aos empresários potiguares através de ações de verificação de instrumentos, práticas e fiscalização de produtos e procedimentos de fabricação, beneficiando as relações de consumo.