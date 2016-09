Nova pesquisa Consult/FM 98

FM 98 de Natal/Consult acabam de divulgar pesquisa eleitoral realizada em Natal pela Consult, entre os dias 17 e 19, com 800 entrevistas e apenas seis perguntas, com os seguintes resultados, apresentados pela FM 98 de Natal. A pesquisa está registrada no TRE.

1) O governo de Robinson Faria é aprovado por 29.9% e desaprovação de 48,5% e, sem opinião, 26%.

2) O governo Carlos Eduardo é aprovado por 72.8%, desaprovado 19,9 e sem opinião, 17,4.

3) Se a eleição fosse hoje, em quem votaria ( espontânea)

Não sabe 22.5%

Nenhum deles 16%

Carlos Eduardo 47,8%

Fernando Mineiro 3,8%

Márcia Maia 3,4%

Robério 3.1%

Rosália 0.1%

4) Se a eleição fosse hoje (estimulada)

Não sabe 8,8%

Nenhum deles 14.4%

Carlos Eduardo 54.5%%

Fernando Mineiro 6,3%

Márcia Maia 6,3%

Robério 4,5%

Rosália 0,3%

5) Essa sua intenção de voto poderá mudar até o dia da eleição ?

71% Não

19.6 É possível