Nova linha de transmissão de eletricidade beneficiará Mossoró

Mossoró faz parte de um conjunto de cidades, que basearão nova linha de transmissão de energia elétrica entre o Ceará e o Rio Grande do Norte. Os detalhes do projeto foram apresentados à Câmara Municipal de Mossoró, na tarde desta terça-feira (13), por executivos da empresa Sterlite Power, que recebeu concessão por trinta anos na área de transmissão, via licitação da Agencia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), em 2018.

A linha, para escoamento da produção de energia elétrica, somará 405 quilômetros, dos quais 35 quilômetros em território mossoroense (8,8%), que, como uma das bases da empreitada, sediará o principal canteiro de obras no Estado e fornecerá parte da mão de obra. O projeto está orçado em cerca de R$ 1,2 bilhão, com expectativa de gerar 2.600 empregos e iniciar serviços e contratações até o primeiro semestre de 2021.

A nova linha aumentará a capacidade de transmissão de energia, o que tornará mais confiante o sistema. Por exemplo: com duas linhas de transmissão em operação, em caso de desligamento de uma, outra é acionada pra evitar apagão. Também permitirá que Mossoró e região ampliem parque de energias solar e eólica, que tem no Rio Grande do Norte o líder no Brasil em matéria de produção de energia a partir dos ventos.

Dialogo

O projeto, que tem previsão para ser concluído em setembro de 2023, será debatido com a sociedade em audiência pública em Mossoró, entre os dias 9 a 14 de setembro (data a ser definida), coordenada pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama), a quem cabe o licenciamento ambiental, atual fase do projeto.

A presidente da Câmara, Izabel Montenegro (MDB), elogiou a iniciativa da Sterlite de dialogar com Mossoró, já que, antes da reunião na Câmara, os executivos da empresa foram recebidos na Prefeitura. “É uma demonstração de respeito aos poderes constituídos, o que transmite credibilidade e confiança. A Câmara apoia a iniciativa”, assegura.

Além da vereadora, participaram da audiência, no Legislativo, os vereadores Ricardo de Dodoca (Pros) e Raério (PRB) e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Lahyre Rosado Neto, que receberam o diretor de Projetos, Carlos Frederico Pontual, o gerente de Meio Ambiente, Udo Gebrath, e o consultor de Comunicação, Gustavo Diniz.

