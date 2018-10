Nova bancada tem o senador mais jovem já eleito no Brasil

Agência Senado

Um senador eleito com 35 anos e um com 81 anos foram, respectivamente, o mais novo e o mais velho eleitos para o Senado em 2018. Irajá Abreu (PSD-TO) e Arolde de Oliveira (PSD-RJ), que tomarão posse em 2019 para mandatos de oito anos, são os dois polos da lista de 54 senadores eleitos, cuja média de idade ficou em 56 anos.

A idade de Irajá é um recorde no Senado. Ele, que tem 35 anos, é o senador mais jovem já eleito no Brasil, com a idade mínima exigida para ocupar o cargo. Em 2014, Gladson Cameli (PP-AC) foi eleito com 36 anos. Em 2010, havia sido a vez de Randolfe Rodrigues (Rede-AP), o mais jovem da sua legislatura, com 37 anos.

O senador mais velho eleito em 2018 é Arolde de Oliveira, de 81 anos. Apesar de ser o eleito com mais idade, ele não será o senador mais velho no Senado. José Maranhão (MDB-PB), eleito em 2014 com 81 anos, hoje tem 85 anos de idade.

Média

A faixa etária com mais senadores eleitos, de acordo com dados do TSE, é a de 55 a 59 anos, com 12 representantes, 22% do total. Se agrupadas as faixas entre 45 e 69 anos, o total de senadores eleitos em 2018 é de 39, número que representa 72% do total.

A faixa entre 35 e 39 anos, entre 40 e 44 anos e entre 70 e 74 anos têm quatro senadores cada uma. Já os recortes entre 75 e 79 anos e entre 80 e 84 anos registraram um senador eleito em cada um.