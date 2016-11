NOTIFICAÇÃO – F.G.K. EMPREENDIMENTOS LTDA

F.G.K. EMPREENDIMENTOS LTDA, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ nº 13.015.133/0001-83, Inscrição Estadual – 20.243.674-8, com sede à Avenida Lauro Monte, nº 97, bairro Abolição I, Mossoró-RN, vem, na qualidade de promitente vendedora do LOTEAMENTO CIDADE NOVA localizado na Cidade de Baraúna-RN, vem NOTIFICAR os clientes listados abaixo para que, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, quitarem os pagamentos das parcelas contratuais em atraso. Sob pena de RESCISÃO CONTRATUAL, bem como imediata disponibilidade da unidade acima identificada para o cadastro de “Lote Disponível”, sem prejuízo das retenções devidas relativas a comissão de corretagem e multa administrativa previstas no instrumento contratual.

Nome: JOSE RENATO DA SILVA CARVALHO

Quadra: 16

Lote(s): 19,20 E 21

Nome: MARA LUCIA DE MORAIS ROCHA

Quadra: 4

Lote(s): 9 E 16

Nome: MARA LUCIA DE MORAIS ROCHA

Quadra: 8

Lote(s): 1 E 2

Nome: JAQUELINE DE SOUSA SILVA

Quadra: 17

Lote(s): 11

Nome: ANTONIO RICARDO DO NASCIMENTO MORAIS

Quadra: 9

Lote(s): 10 E 11

Nome: FRANCISCO COSTA DA SILVA JUNIOR

Quadra: 7

Lote(s): 1,2,3 E 4

Nome: FRANCISCO BATISTA LEITE

Quadra: 19

Lote(s): 15 E 16

Nome: JUSSIER AILTON DA SILVA

Quadra: 10

Lote(s): 1 E 2

Nome: GERALDO CORDEIRO DO VALE JUNIOR

Quadra: 16

Lote(s): 15

Nome: DJANILDO COSTA DE OLIVEIRA

Quadra: 50

Lote(s): 8

Nome: DEBORA SUZANA RODRIGUES DE ARAUJO

Quadra: 56

Lote(s): 11

Nome: FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA

Quadra: 56

Lote(s): 10

Nome: JEOVANE ANDRADE SILVA

Quadra: 32

Lote(s): 15 E 16