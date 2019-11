Notgas da Redação

LULA

O ex-presidente Lula saiu da prisão em Curitiba, depois de 580 dias em uma cela da Polícia Federal. Apesar do esforço em contrário por parte dos adversários, Lula parece ter saído fortalecido do episódio.

CANDIDATOS

Lula está decidido a percorrer o país, promovendo encontros para fortalecer o partido. Os candidatos a prefeito nas eleições de 2020 estão animados com o reforço que isso representa.

DESGASTE

Não será fácil para os deputados estaduais do PT no Rio Grande do Norte convencer seus eleitores que o voto contra o aumento de seus salários foi uma posição correta. O desgaste é muito grande.

CONFRATERNIZAÇÃO

Carlos Augusto e Rosalba receberam os vereadores da base aliada na casa de veraneio, em Tibau, no último domingo. A descontração do encontro comprova que o relacionamento entre eles vai muito bem.

PROJETOS

A governadora Fátima Bezerra encaminhará à assembleia Legislativa dois projetos para combater a corrupção. A solenidade será hoje, (12), na Controladoria Geral do Estado.

ENCONTRO

A vereadora Sandra e a ex-deputada Larissa Rosado reuniram aliados do PSDB, em Mossoró, para a programação de eventos durante este ano e o trabalho para as eleições de 2020.

MUNICÍPIOS

Não será fácil para o governo aprovar a proposta que reduz o número de municípios brasileiros. Os parlamentares estão sendo pressionados em contrário pelos prefeitos e vereadores que são contrários a essa medida.

NÉLTER

Para o deputado Nélter Queiroz, se a redução de municípios é para fazer economia, é preciso também “cortar metade do Congresso, Assembleias, Câmaras e diminuir a máquina. Reduzir o número de juízes, promotores, conselheiros, cargos comissionados e o salário de todos eles.

IIMPOSTO

O Governo vai cobrar 7,5% de alíquota de contribuição ao INSS aos trabalhadores que recebem seguro-desemprego. Com essa medida espera arrecadar mais R$ 12 bilhões, em 10 anos.

PARTIDO

O presidente Bolsonaro deve anunciar hoje que deixará o PSL e que seu novo partido, que será criado a partir do zero, será chamado Aliança Pelo Brasil.