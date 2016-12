CONFIRMAÇÃO

A secretária de educação do município, Glaudionora Silveira, é presidente da comissão de transição pela prefeitura de Mossoró. Em entrevista à TCM, canal 10, confirmou que várias informações não estão sendo repassadas à comissão designada por Rosalba.

DESCONHECIMENTO

Segundo a secretária Glaudionora, muitos dos pedidos de informação não podem ser repassados por falta de condições técnicas, mas espera responde-los até o final de dezembro. Acontece que Rosalba Ciarlini assume em primeiro de janeiro.

PRESSÃO

A secretária foi cobrada pelo fato da prefeitura pagar em dia aos cargos comissionados e deixar atrasar os dos demais servidores. A resposta foi que a prefeitura arrecada cerca de R$33 milhões e a folha de pagamento de servidores chegar a R$ 25 milhões.

OCUPAÇÃO

Pelo sim, pelo não, os servidores públicos municipais decidiram acampar em frente ao Palácio da Resistência, sede da prefeitura de Mossoró. O sindicato dos servidores, Sindiserpum, é o responsável por essa mobilização de reivindicação da atualização do pagamento dos salários.

DENÚNCIAS

Em Natal, o vereador Ney Lopes Júnior denuncia casos gravíssimos de assédio e agressões a vereadores. Em Mossoró, o mesmo está acontecendo. As agressões foram públicas, mas o assédio está cada vez mais presente e as promessas chegam a ser mirabolantes.

CONTAS

Somente dois dos vereadores eleitos tiveram suas contas reprovados pelo TER, Isolda Dantas, PT, e Ozoniel Mesquita, PR. A desaprovação não impede que os dois possam ser diplomados, como também, poderão recorrer da decisão ao Tribunal Superior Eleitoral.

ORDEM

Além do ministério público, a Ordem dos Advogados do Brasil, secção de Mossoró, também está interessada na discussão de polêmica reunião da Câmara Municipal. Para tanto, solicitou imagens do sistema interno de câmeras, para verificar declarações de vereadores sobre supostas irregularidades cometidas por advogados.

JULISKA

Comenta-se, em Natal, que a jornalista Juliska Azevedo, atualmente exercendo o cargo de secretária de Comunicação do Governo Robinson Faria teria sido convidada pelo futuro presidente do Tribunal de Justiça, Expedito Ferreira, para chefia de comunicação do Judiciário.

SUPERSALÁRIOS

A Comissão Especial do Senado que analisa o pagamento de salários acima do teto aprovou parecer da relatora, senadora Kátia Abreu, que acaba com o efeito cascata para os membros da magistratura e do Ministério Público, além de restrições à concessão do auxílio moradia.

LIMPEZA

A Caixa Econômica Federal substituiu cinco dos 12 vice-presidentes. O objetivo principal foi substituir antigas indicações feitas pelo partido dos trabalhadores. As mudanças foram aprovadas pelo Ministério da Fazenda e pelo Palácio do Planalto.