SALÁRIOS

No meio ao fogo cruzado provocado pela reforma da Previdência, para aliviar a barra, a governadora Fátima Bezerra anuncia o pagamento da folha salarial de novembro de 2018 no dia 15 de fevereiro.

AEROPORTO

O aeroporto Dix-sept Rosado registra mais de 35 mil passageiros desde a reativação dos voos. A partir do dia 8 de fevereiro, os voos pela Azul Linhas Aéreas saindo de Mossoró passarão a ser diários. No sábado de carnaval serão dois voos, um às 15h e o segundo às 17h.

IMPROBIDADE

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) moveu uma Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa, com pedido cautelar de indisponibilidade de bens e ativos, contra o ex-prefeito de Mossoró Francisco José Lima Silveira Júnior.

INDENIZAÇÃO

O juiz Bruno Montenegro, da 3ª Vara da Fazenda Pública de Natal, condenou o Estado do RN a indenizar a esposa de um paciente morto na rede pública de saúde, após descumprimento de decisão judicial que obrigava o ente estatal a realizar sua internação em leito de UTI.

LULA

O ex-presidente Lula poderá receber cerca de R$ 20 mil como dirigente do Partido dos Trabalhadores. Para quem não exerce mandato parlamentar, as remunerações chegaram a esse valor durante o ano de 2019. O PT não revelou de quanto será o salário do ex-presidente.

RECOMENDAÇÃO

O Conselho Nacional do Ministério Público e a Corregedoria Nacional do Ministério Público editaram um documento por meio “recomendando” que procuradores e promotores “se abstenham de praticar atos que sejam privativos de autoridades judiciárias”.

PLANOS

Pelo quinto ano consecutivo, o Brasil registrou queda no número de beneficiários de planos de saúde. Em 2019, o setor fechou com 47.039.728 beneficiários contra 47.100.199 em 2018, de acordo com dados da ANS, uma queda de 0,1%.

REDUNDÂNCIA

A redundante orientação elenca alguns dos atos que não devem ser praticados por membros do Parquet, como decretar prisão preventiva e temporária, determinar busca e apreensão, revogar ou relaxar prisão, expedir alvará de soltura e decretar interceptação telefônica.

CONSIGNADOS

As dívidas do funcionalismo atingiram R$ 222,2 bilhões somente no crédito consignado, cujas prestações são descontadas no contracheque. Um recorde. Essas dívidas aumentaram R$ 33,6 bilhões no ano passado, crescimento de 17,8% em relação a 2018.

SPARTACUS

Kirk Douglas, uma das últimas grandes estrelas da velha Hollywood, morreu ontem, quarta-feira, aos 103 anos. Douglas foi o homem que personificou Spartacus para a história. Trabalhou em mais de 90 filmes e dirigiu dois filmes.