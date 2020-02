INVERNO

A Emparn divulgou ontem, terça-feira, 4, o balanço das chuvas no mês de janeiro, mostrando um volume pluviométrico 66,6% maior que o mesmo período do ano passado.

OPOSIÇÃO

Nos últimos dias, o ex-prefeito Carlos Eduardo, que concorreu ao governo contra Fátima Bezerra, tem marcado presença na mídia com críticas a atual governadora. A última vez foi criticando a ausência de Fátima em leitura de mensagem na ALRN.

MEDO

A ausência da governadora ao plenário da Assembleia, para leitura de sua mensagem, mostrou que não existe mais a líder sindical Fátima Bezerra que, no passado recente, ia às ruas protestar em defesa dos direitos dos trabalhadores.

REUNIÃO

A secretaria municipal da Saúde, Saudade Azevedo, reuniu em seu gabinete a diretora do HRTM, Herbênia Ferreira para discutir o problema da saúde em Mossoró. Presentes os dirigentes dos dois segmentos além de representantes da secretaria estadual da Saúde.

EMENDAS

As emendas parlamentares, motivo de crítica por segmentos da imprensa, serão importantes na ajuda aos órgãos de saúde estaduais e municipais. Uma só emenda do senador Styvenson repassará ao HRTM o valor de R$ 16 milhões.

WALFREDO

Ontem, alarmado com o registro de quase 100 pacientes nos corredores do Hospital Walfredo Gurgel, o Governo do Estado liberou R$ 15 milhões para melhoria no maior hospital público do RN.

PROFESSORES

O Governo do Estado anunciou, ontem, a convocação de 600 professores que irão compor o quadro efetivo da Secretaria de Estado da Educação, que serão somados aos 14.098 professores ativos.

MANIFESTAÇÃO

Em Natal, servidores públicos foram à Assembleia protestar contra a mensagem de reforma da Previdência estadual da governadora Fátima. Em Mossoró, ativistas, com claros motivos políticos, foram tumultuar a mensagem da prefeita Rosalba Ciarlini.

PAPA

Na próxima semana, no dia 13 de fevereiro, o ex-presidente Lula será recebido pelo Papa Francisco, no Vaticano. Por esse motivo Lula solicitou adiamento de depoimento na operação Zelotes.

ACEITAÇÃO

Recente pesquisa do Gallup mostra Donald Trump com seu melhor índice de aprovação nos EUA, desde que assumiu o mandato: 49% dos americanos aprovam Trump e a aprovação entre os republicanos é de 94% (seis pontos percentuais a mais do que no início do mês passado).