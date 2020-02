PRECAUÇÃO

Temendo a manifestação dos servidores públicos estaduais contra a reforma da Previdência, a governadora Fátima Bezerra não foi à Assembleia Legislativa ler sua mensagem, que foi entregue ao presidente da Assembleia pelo Chefe da Casa Civil, Raimundo Alves.

REPERCUSSÃO

Mesmo avisando antecipadamente que não compareceria à Assembleia Legislativa para fazer a leitura anual da mensagem do Executivo, a governador Fátima Bezerra saiu desgastada com essa atitude.

IRRITAÇÃO

Os cerca de mil servidores que compareceram à Assembleia, em sua maioria admiradores do trabalho de Fátima em defesa da classe, antes de assumir o governo, ficaram mais irritados com a ausência da governadora que os próprios deputados.

REAÇÃO

Em revide ao comportamento da governadora, o Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Direta do RN mandou seu recado: na próxima reunião do Fórum dos Servidores só aceta dialogar com o Governo se a governadora Fátima Bezerra estiver presente.

VOTAÇÃO

Alguns deputados da situação estudam a possibilidade de solicitar que as sessões de votação da reforma da Previdência no RN sejam realizadas sem retransmissão pela TV Assembleia, desejo difícil de ser atendido pela Mesa Diretora.

PREFEITURA

Hoje será a vez da prefeita Rosalba Ciarlini apresentar sua mensagem anual à Câmara Municipal, na sessão de abertura do ano legislativo 2020, às 9h. Rosalba confirmou sua presença em companhia de secretários municipais e equipe de auxiliares.

PROGRAMA

Vereadora Sandra Rosado satisfeita com as mensagens de parabéns pelo retorno do programa “É Hora de Falar”, apresentado as 06:45 na FM Resistência (FM93).

CHUVAS

Previsões da Emparn e da Funceme anunciam chuvas por toda semana no Nordeste. É uma notícia boa para quem torce pelo aumento das reservas hídricas na região. Até o momento, as precipitações pluviométricas tem sido maiores no vizinho estado do Ceará.

DILMA

A ex-presidente Dilma Rousseff encontra-se no Rio Grande do Norte para uma semana de férias. Hospedada na Praia de Pipa, visitará S. Miguel do Gostoso e pretende cumprir toda uma programação na qualidade de uma turista comum.