ROGÉRIO

O secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério MarinhoVem, hoje, à Mossoró. Visitará a empresa Agrícola e terá reunião com produtores de sal de Mossoró.

ROMBO

O Governo do Rio Grande do Norte estima que, caso nada seja feito, o rombo da previdência estadual será de aproximadamente R$ 1,86 bilhão ao fim de 2020, segundo revela o secretário estadual de Planejamento e das Finanças, Aldemir Freire.

SAÚDE

A secretaria municipal de Saúde realiza, hoje, a Primeira Reunião de 2020 do Comitê Executivo das Arboviroses, quando será apresentado o Plano de Contingência de Combate às Arboviroses 2020.

UTI

A crise na saúde é universal. Em Natal, por exemplo, atualmente, não existe disponibilidade de leitos de Unidade Terapia Intensiva Neonatal, reservado para atendimento de prematuros e de recém-nascidos. No RN, existem apenas 94 leitos nessa classificação, entre públicos e privados.

ARBOVIROSES

A preocupação maior é com a possiblidade de um surto de Dengue, Chikungunya e Zica, mas também, será discutido o problema do coronavírus que assusta a população mundial.

FILIAÇÃO

Os deputados estaduais Hermano Morais, MDB) e Souza Neto (PHS) oficializarão a saída dos partidos em que estão filiados e assinarão ficha no PSB na próxima quinta-feira (6), no auditório da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte.

CANDIDATURA

No caso do deputado Hermano Morais, há o compromisso do PSB de apoiar sua candidatura à prefeitura de Natal, que havia se tornado inviável pelo MDB ou pelo PDT. O presidente da legenda, Carlos Siqueira, deverá fazer o anúncio no ato da filiação do deputado ao partido.

PL

O deputado federal João Maia orientou o diretório do PL de Natal a organizar mais um encontro para qualificação dos pré-candidatos da legenda para 2020, no próximo sábado (8).

ÓLEO

Até o momento, não foram identificados os culpados pela tragédia do óleo nas praias brasileiras. E o detalhe é que ninguém mais fala nisso. Nenhuma notícia sobre os responsáveis por esse crime ambiental.

CORONAVÍRUS

O coronavírus chegou ao Brasil, como seria de esperar. Os possíveis infectados estão em regiões diferentes, dois em Santa Catarina, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e, outro no Nordeste, no Ceará.

SINDICATOS

O jornalista Alex Medeiros registra que a CUT recebeu no fim do governo Michel Temer, R$ 62 milhões, valor que despencou para R$ 442 mil em 2019.

ARRUMADO

O ex-secretário-adjunto da Casa Civil da Presidência da República Vicente Santini, exonerado nesta quinta-feira (29) pelo presidente Jair Bolsonaro por ter usado um voo da FAB para viajar à Índia, foi nomeado novamente para a Casa Civil. Santini recebia um salário de R$ 17.327,65 mensais. No novo cargo, Receberá R$ 16.944,90 (R$ 382,75 a menos).