CANDIDATURA

03

O ex-presidente Lula reafirmou, em entrevista ao portal UOL, que o PT terá candidatura própria em Natal. Poderá apoiar outra candidatura no segundo turno, caso não passe para essa etapa da disputa.

MOSSORÓ

Nas declarações prestadas, até o momento, o ex-presidente Lula não tem falado em Mossoró como disputando a próxima eleição com exigência de candidatura própria. Acontece que a governadora é do PT e acredita que poderá influenciar o resultado final.

INVERNO

Tanto a Emparn, no Rio Grande do Norte, quanto a Fuceme, no Ceará anunciam possibilidade em torno de 45% de inverno acima da média para o primeiro trimestre de 2020, nos dois estados.

CORONAVÍRUS

O mundo inteiro se prepara para a possibilidade do coronavírus ultrapassar as barreiras sanitárias e contaminar grande número de pessoas. Nem todos os países possuem a infraestrutura que a China vem disponibilizando para o enfrentamento ao vírus.

CONFISCO

Para o vereador Francisco Carlos, os servidores da UERN, sem reajuste há sete anos e com três meses de salários atrasados serão submetidos a um confisco, com a elevação da contribuição à previdência. No final, terão seus vencimentos reduzidos em termos absolutos.

SAÚDE

Se em Mossoró o Hospital Regional Tarcísio Maia está sem condições de receber todos que precisam de seus serviços, em Natal, a Maternidade Januário Cicco alega superlotação e suspende internações.

MAMOGRAFIAS

Enquanto isso, exames de mamografia estão sendo realizados de forma gratuita na Zona Norte de Natal. Durante quatro dias, são distribuídas 70 fichas, perfazendo um total de 280.

ENERGIA

O Rio Grande do Norte receberá dentro dos próximos anos um investimento de R$ 5 bilhões em uma área inovadora da geração de energia no Brasil: parques eólicos instalados no mar (offshore).

PRODUÇÃO

Atualmente, o RN lidera o ranking dos estados brasileiros com a maior geração de energia eólica. São 155 parques e mais de 1500 turbinas em operação, gerando mais de 4 GW, o que representa 30% da capacidade do Brasil.

CARTILHA

A Assembleia Legislativa distribui cartilha com orientações eleitorais, idealizada e construída pela equipe da Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa. A cartilha está dividida em capítulos, pontuando situações destacadas pela Legislação Eleitoral.