TIBAU

Com o veraneio praticamente encerrado, por conta do reinício das aulas, os que costumam visitar Tibau reclamam da falta de segurança, realidade que existe em outros municípios.

SAQUES

Alguns turistas, sobretudo os que chegam de locais mais distantes, foram surpreendidos com a falta de caixa automático para saques e dinheiro para pequenas despesas. Os que existiam foram retirados por conta de assaltos em anos anteriores.

LIMPEZA

A limpeza pública foi eficiente durante todo o mês de janeiro, como também os serviços de assistência à saúde. Outro ponto que já foi dificuldade, o abastecimento d`água durante o mês foi eficiente, não necessitando nem mesmo do sistema de racionamento.

POLÍTICA

Lideranças políticas estaduais passaram pela praia do Tibau, mantendo contato com amigos e correligionários, discutindo sobretudo o quadro eleitoral deste ano.

CANDIDATURA

Em entrevista à TCM, a prefeitura Rosalba Ciarlini preferiu não aprofundar a discussão na sucessão de 2020, mas deixou claro que disputará a reeleição. Quando ao companheiro de chapa, preferiu mergulhar nas águas do oceano.

APOIADORES

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e do novo partido “Aliança pelo Brasil” relaxaram encontro em Natal, ontem, sábado (25) no Hotel Holiday In. À frente da organização, o deputado federal General Girão Frota.

GLOBO

E, por falar no deputado Girão, ele usa as redes sociais para fortalecer a campanha contra a Rede Globo, no site #GloboLixo: “essa emissora deve ser rejeitada”.

INCLUSÃO

Patrocinado pelo Fórum de Mulheres com Deficiência e parceiros, Tibau terá, hoje, a 2ª edição do projeto “A Praia é Para Todos”, das 8h às 15h, na Praia do Ceará, limite com o município potiguar. As atividades de esporte e lazer envolvem 700 pessoas com deficiência e familiares.

HOSPITAL

O Hospital Regional Tarcísio Maia continua sendo tema na mídia de importantes blogs do RN. Alguns defendem, outros denunciam, mas o fato é que o problema continua existindo e é grave, muito grave.

RESPONSABILIDADE

Acusações e defesas por toda parte. O fato é que o problema existe e não tem como ser solucionado a curto prazo, pois não existe infraestrutura. Diferente da China que anuncia construção de hospital com 1.000 leitos, em 10 dias, para atender vítimas do coronavírus.