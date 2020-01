IBSEN

Morreu ontem à noite em Porto Alegre, aos 84 anos, o jornalista, advogado, ex-dirigente de futebol e político, Ibsen Pinheiro, que foi presidente da Câmara dos Deputados no impeachment de Fernando Collor.

GREVE

A governadora Fátima Bezerra enfrenta séries dificuldades com seus antigos aliados, dirigentes sindicais, que anunciam greve geral de 48 horas nos dias 3 e 4 de fevereiro. É o ônus de ser governadora.

DEPUTADOS

Os funcionários públicos estaduais adiantam que outras movimentações estão sendo articuladas, inclusive a ocupação do plenário da Assembleia Legislativa no sentido de tumultuar as votações.

STYVENSON

O senador Styvenson terminou mal ao constranger o prefeito de Encanto por não aceitar verba de R$ 250 mil para construção de abatedouro, no município. A FEMURN saiu em defesa o prefeito e mostrou que a obra custaria R$ 1 milhão e terminaria sendo uma obra inacabada.

BARAÚNA

O senador Jean-Paul Prates está sendo esperado, hoje, em Baraúna, para reunião com amigos e correligionários. Na pauta, destinação de emenda para conclusão da Estrada do Melão.

ESPOROTRICOSE

É doença provocada por fungos e transmitida por gatos. Estudos da Universidade Federal do RN mostram que, nos últimos três anos, uma pessoa morreu e 131 foram infectadas. Cresce o número de pessoas infectadas pela esporotricose no estado.

PENSÃO

Mesmo após três casamentos, a atriz Regina Duarte mantém pensão por ser filha solteira de militar, no valor de R$ 6.843,34 mensais. Seu estado civil nunca foi alterado para fazer jus à pensão.

LRF

O Governo Fátima Bezerra foi alertado pelo Tribunal de Contas do Estado em relação a descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê a despesa com pessoal em 50% e, no RN, atingiu 65,49%.

GASOLINA

Desde ontem, a Petrobras reduziu nas refinarias o preço dos combustíveis em 1,5% para a gasolina e 4,1% para o diesel, mas dificilmente essas reduções chegarão aos consumidores.

CANDIDATOS

A governador Fátima Bezerra pede aos comissionados em funções no governo que pretendem disputar cargos eletivos nas eleições deste ano que peçam desincompatibilização até o dia 20 de fevereiro, evitando corre-corre nas possíveis e necessárias substituições.

TEMER

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), suspendeu a tramitação de uma ação penal em São Paulo contra o ex-presidente Michel Temer (MDB), por lavagem de dinheiro em um pagamento de 1,6 milhão de reais, em espécie, da reforma de moradia de sua filha, Maristela.

STF

Depois que o ministro Luiz Fux suspendeu por tempo indeterminado a criação do juiz de garantias, seus colegas temem que ele segure o processo por anos, como fez com a liminar que autorizou o pagamento de auxílio-moradia a magistrados.