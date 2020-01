CONVOCAÇÃO

Depois da repercussão das denúncias contra o Hospital Regional Tarcísio Maia, nas redes sociais, sua diretora, assistente social Herbênia Ferreira, for chamada à Natal para expor a situação.

SELEÇÃO

No início da gestão frente ao HRTM, Herbênia deu entrevistas explicando como seria sua administração, denominando seu projeto de “Porta Regulada” que, nos últimos dias, tem custado a vida de muitos pacientes.

DISTORÇÃO

Como nova gestora, Herbênia defendeu que o HRTM atendesse apenas o paciente em emergência, urgência e traumas. Os demais seriam direcionados para as unidades de saúde dos municípios.

DESAFIO

Antes de assumir a direção, em julho do ano passado, Herbênia chegou a dizer que havia relutado em assumir a função, pois as condições de trabalho no HRTM estavam inviabilizadas. Ao que parece, o quadro agravou-se ainda mais nos últimos dias.

VAIDADES

Rosalie Arruda, colunista da Tribuna do Norte, em Natal, publicou que perguntaram à deputada Isolda Dantas (PT) se havia possibilidade de a oposição sair unida contra a Rosa. A petista respondeu categórica que “não”; “A oposição é muito vaidosa, inclusive eu”.

AJUDA

Outra jornalista, Laurita Arruda, no blog Território Livre, também na TN, afirma que os vereadores da base da prefeita Rosalba foram comunicados que não terão ajuda da cúpula rosalbista nas eleições deste ano. Tudo por conta da proibição de coligações nas proporcionais.

VERBA

O senador Styvenson expôs trechos e uma conversa que teve com o prefeito de Encanto, Atevaldo Nazário que recusou receber verba no valor de R$ 250 mil para construção de um abatedouro. Nazário disse que preferia um ônibus, abrindo mão do recurso.

JUSTIFICATIVA

Pelo Whatsapp o prefeito de Encanto justificou que o valor era insuficiente para concluir a obra e, no momento, um ônibus poderia ser mais útil ao município.

CORRUPÇÃO

Brasil cai pelo 5º ano seguido no ‘Ranking da Corrupção’ e está empatado com Albânia e Egito. O país não avançou no combate à corrupção em 2019, e a percepção de corrupção no setor público é hoje a mesma do fim do governo de Michel Temer (MDB).

EVELYN

Eveline Guerra, ex-vice-prefeita de Natal, foi nomeada secretária de Estado das Mulheres, da Juventude, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos (Semjidh), em substituição a Arméli Brennand, que solicitou afastamento do cargo por motivos pessoais.

BOLSONARO

O relatório apontou como entraves ao combate à corrupção no País o que classificou como “interferência política” do presidente Jair Bolsonaro em órgãos de controle e a paralisação de investigações que utilizavam dados do Coaf.

DEMISÃO

O coordenador da Lava Jato na Procuradoria-Geral da República, PGR, subprocurador Adonis Callou de Araújo sá pediu afastamento do cargo, por conta de desgaste interno com o procurador-geral da República, Augusto Aras.

TRANSPARÊNCIA

O Tribunal de Contas do Estado considerou o município de Natal “Altamente Efetivo”, no quesito referente à transparência pública. Além do estado, o TCE também examinou essa condição nos 167 municípios norte-rio-grandenses.