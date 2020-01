SAÚDE

O Hospital Tarcísio Maia não consegue mais esconder a crise gerada pela falta de atendimento a pacientes graves que morrem nas UPAs de Mossoró, por falta de atendimento em suas dependências.

IDOSOS

É grande o número de idosos que chegam ao primeiro atendimento, nas UPAS, onde os casos mais graves deveriam passar, no máximo, 6 horas e chegam até às 72 horas de permanência, quando não falecem antes desse tempo.

ORTOPEDIA

Outro problema que ainda não está explorado nas redes sociais é o atendimento traumato-ortopédico na Tarcísio Maia. Somente são autorizados pacientes portando exame radiológico. Acontece que os serviços municipais de saúde não dispõem de aparelho RX, há muito tempo.

SUCESSÃO

A governadora Fátima Bezerra reafirma que o PT terá candidatura própria à Prefeitura do Natal. Nenhuma novidade, afinal de contas seria incompreensível o partido da própria governadora não ter candidato a esse posto.

SOLUÇÃO

Não se deve perder tempo procurando identificar responsáveis pela situação de saúde em Mossoró. O mais urgente é encontrar uma solução rápida para a crise, ou outras dezenas de pacientes irão falecer, muito em breve.

LULA

Fátima adianta que o ex-presidente Lula virá mais de uma vez à Natal durante a campanha e que as eleições municipais estão sendo conduzidas pelos diretórios municipais. Ela vai ficar dedicada à administração estadual.

NATÁLIA

Embora não demonstre muita simpatia pelo nome, a governadora Fátima reconhece que a deputada Natália Bona vides é a preferida pela militância do seu partido, mas sempre faz referências ao médico Alexandre Mota como um dos pré-candidatos.

ISOLDA

No caso de Mossoró, Fátima de insistido que o nome da sua preferência é o da deputada Isolda Dantas, mas que a decisão final será do diretório municipal. Não conversa sobre a possibilidade do candidato a vice-prefeito ser do PCdoB, partido do vice-governador.

PREVIDÊNCIA

A assessoria política da governadora está preocupada com a repercussão negativa que poderá ter com a reforma da Previdência. Mesmo assim, confia que o desgaste será maior para os deputados do que para o Executivo.

INATIVOS

Para se ter uma ideia dessa reação, atualmente, funcionários inativos com benefícios até R$ 6 mil não pagam contribuição previdenciária. A proposta isenta apenas inativos que recebam apenas um salário mínimo.

INCOMPETÊNCIA

Até esta data, as autoridades não conseguiram identificar o responsável pelo derramamento de óleo nas praias brasileiras, sobretudo na região Nordeste. Várias declarações e acusações foram divulgadas, nenhuma delas verdadeira