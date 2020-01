ALMOÇO

Sandra e Larissa Rosado, em todo janeiro, convidam amigos e lideranças políticas para um almoço na praia do Tibau. Este ano, o encontro aconteceu no último domingo (19) e representou o encontro político mais significativo da temporada de 2020.

CONVIDADOS

Entre os convidados estavam a prefeita Rosalba Ciarlini, o deputado federal Beto Rosado, os deputados estaduais Ezequiel Ferreira e Gustavo Carvalho, o ex-deputado federal Betinho Rosado, vereadores, empresários e lideranças políticas da Mossoró e Região.

VEREADORES

Estiveram no almoço os vereadores João Gentil, Maria das Malhas, Zé Peixeiro, Francisco Carlos e Emílio Ferreira, todos da base aliada da prefeita Rosalba Ciarlini.

EZEQUIEL

O deputado Ezequiel Ferreira, em presidente da Assembleia e também do PSDB estadual, em determinado momento, pediu atenção aos presentes para que ouvissem uma declaração: “a posição do PSDB em Mossoró será aquela que Larissa Rosado definir”. Foi muito aplaudido.

ELEIÇÕES

Além de vereadores atuais, Ezequiel e Larissa conversaram com candidatos que pretendem concorrer ao cargo nas eleições de 2020 pela legenda. O partido pretende fechar a chapa com o número máximo de candidato permitido pela justiça eleitoral.

NALDINHO

Antes de retornar à Natal, Ezequiel esteve na residência do vereador João Gentil, onde conversou com o prefeito de Tibau, Josinaldo Souza e a vice-prefeita Lidiane Marques, que será candidata à sucessão do atual prefeito.

CONCORRÊNCIA

876 pessoas fizeram inscrição para o Processo Seletivo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Juventude com oferta de 45 vagas nas áreas de Assistência Social, Psicólogo, Técnico de Nível Superior e Técnico de Nível Médio.

EMPREGOS

A empresa Indústria de Pescados Frescomares também vai ampliar suas atividades em Mossoró. Em 17 de fevereiro inaugura seu frigorífico, com contratação de 500 empregos diretos e indiretos.

ATRASO

A presidente da ADUERN, Patrícia Barra, denunciando que a administração Fátima Bezerra, embora de origem popular e sindical tem atrasado repasses de contribuições de servidores que são direcionados aos sindicatos de diversas categorias.

EXPORTAÇÕES

De janeiro a dezembro, estado vendeu US$ 393,17 milhões principalmente para Estados Unidos, Países Baixos, Reino Unido e Espanha, um crescimento de 41,8% nas exportações ao longo de 2019.

MELÃO

O produto mais exportado foi o melão, que representou 30% das vendas potiguares a outros países. Ao todo, as frutas representaram resultaram em vendas de US$ 116,95 milhões – um crescimento de 65% em relação ao ano anterior.