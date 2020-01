RECEPÇÃO

A vereadora Sandra e a ex-deputada Larissa Rosado recebem, hoje, o deputado estadual Ezequiel Ferreira, presidente da Assembleia e o deputado estadual Gustavo Carvalho, na residência da praia do Tibau.

COBRANÇA

O ministro Paulo Guedes, entrevistado na Globo News citou a governadora, Fátima Bezerra. Disse que ela esteve com ele uma vez, expondo as dificuldades, mas precisa fazer o dever de casa, deixando as portas abertas do Ministério independente do viés político-partidário.

ESCRITOR

O prefeito de Natal, Álvaro Dias vai entrar na lista dos escritores norte-rio-grandenses, com um livro inédito sobre as muitas guerras que exterminaram os índios do Seridó.

JORNALISTA

O ex-senador Garibaldi Filho retoma suas atividades jornalísticas no jornal Tribuna do Norte, onde manteve coluna por várias anos. Volta escrevendo sobre o Apóstolo das Águas, Monsenhor Expedito Medeiros.

PENSÃO

Não são apenas as filhas de militares solteiras que recebem pensões por tempo indefinido. No Congresso, algumas filhas solteiras de ex-parlamentares e de ex-servidores têm esse privilégio.

JUSCELINO

Esse benefício foi sancionado pelo então presidente Juscelino Kubitschek e, atualmente, atende a 194 mulheres. Essa norma foi derrubada em 1990, mas o pagamento foi mantido para aquelas que estavam na folha de pagamento.

PORCINA

O presidente Bolsonaro convidou a atriz Regina Duarte para a pasta da Cultura. A jornalista Vera Magalhães sugere ser melhor reencarnar a viúva Porcina, em Roque Santeiro, aquela que foi sem nunca ter sido.

IDEOLOGIA

Regina Duarte, que apoiou Bolsonaro para presidente, é amiga da primeira dama Michelle Bolsonaro e também é conselheira do Pátria Voluntária, programa de Michelle que incentiva a prática do voluntariado.

REELEIÇÕES

Quando candidato, Jair Bolsonaro dizia que não seria candidato à reeleição. Agora, assusta o eleitor a afirmar que poderá passar oito anos, ou até mais, na presidência da República. Não explicou se em tempo corrido ou, sendo reeleito, voltando alguns anos depois.

OPORTUNIDADES

Concursos públicos oferecem 19.481 vagas em várias regiões do país, com remunerações que podem chegar a R$ 33,7 mil, de acordo com a função desejada. Clique aqui para ver a lista completa de concursos disponíveis

ENEM

O ministro da Educação, Abraham Weintraub não tem sorte com o português. Depois de escrever “imprecionante”, na divulgação dos resultados, os responsáveis pela divulgação do Enem escreveu “vizualizações” e não visualizações, que é o correto.

AVALIAÇÃO

O ministro Weintraub falou que o Enem 2019 foi o melhor de todos os tempos, mas os erros detectados após a divulgação das notas pode ter prejudicado mais de 40.000 pessoas.