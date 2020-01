ENTENDIMENTOS

O deputado Ezequiel Ferreira, presidente da Assembleia, tem mostrado competência no exercício do cargo, merecendo respeito de outros políticos, inclusive no Poder Executio.

CONVERSAÇÕES

Em sua visita à ex-deputada Larissa Rosado, em Tibau, tem várias conversas agendadas de possíveis candidatos nas próximas eleições e, também, de apoio, no caso de resolver disputar algum cargo majoritário em 2022.

CANDIDATURA

A mídia coloca mais um nome na relação dos candidatos a prefeito de Mossoró, nas próximas eleições. Genivan Vale, que teve um excelente mandato na Câmara, mas não conseguiu reeleição, seria a nova opção entre os prefeituráveis.

TURISMO

A coluna tem reclamado da Secretaria de Turismo em relação à Mossoró. Para se ter uma ideia do que representa a indústria sem chaminé, no Ceará, só no Réveillon, 650 mil turistas foram responsáveis por uma movimentação economia de R$ 1,8 bilhão.

DYLAN

Alex Medeiros é quem informa. Depois de Bohemian Rhapsody, estrelando a vida de Freddie Mercury e de Rocketman, contando a jornada de Elton John, o cinema vai contar a história de Bob Dylan, poeta maior do mundo pop.

FRAQUEZA

O agora ex-secretário de Cultura do governo Bolsonaro não só cometeu o erro de citar Joseph Goebbels em discurso como mostrou falta de caráter ao responsabilizar seus assessores pela citação.

PARCERIA

O diretor da Penitenciária Mário Negócio está modernizando o relacionamento com os presos. Agora, trabalha com a possibilidade de convênio com a FAMOSA numa linha de montagem de paletes. Em seguida, há possibilidade de novos convênios no âmbito da fruticultura.

VEREADORES

Por conta da nova legislação eleitoral, que impede a coligação na disputa proporcional, os vereadores estudam a possibilidade de filiação a um mesmo partido, para conseguir maior número de votos, facilitando a reeleição de ada um.

DPVAT

Proprietários de veículos que pagaram DPVAT a mais podem solicitar a devolução do que excedeu. Quase dois milhões de veículos, em todo Brasil, estão aptos a receber a restituição. No Rio Grande do Norte são mais de 14 mil veículos.

MÍNIMO

O presidente Bolsonaro vai editar Medida Provisória elevando o salário mínimo de R$ 1.039,00, em janeiro, para R$ 1.045,00, a partir de fevereiro. Os trabalhadores, claro, ficaram satisfeitos.