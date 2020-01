MORTES

A população precisa estar avisada do elevado número de mortes que acontece na cidade por conta da estrutura deficiente na saúde. Os leitos de UTIs são insuficientes e há dias em que a fila de espera de internamento ultrapassa o número de quinze pacientes.

TRANSFERÊNCIAS

Existe uma central de internamento, m nível estadual. Acontece que a situação em outros municípios, incluindo Natal, é mais precária ainda do que a vivenciada em Mossoró.

IMAGEM

Acertou a prefeita Rosalba Ciarlini em determinar a manutenção da imagem de Santa Luzia na Avenida Presidente Dutra. Mais adiante, poderá voltar a ser discutido a construção do Santuário de Santa Luzia, com projeto mais viável que o anterior.

TURISMO

Para uma cidade que não recebe atenção da Secretaria Estadual de Turismo, algumas iniciativas são capazes de atrair a curiosidade não só da população, mas, também, de visitantes.

MUSEU

Nos meses de Novembro e Dezembro o Museu Histórico Lauro da Escóssia recebeu 2.494 visitantes, oriundos de mais de 60 cidades do Brasil e do estrangeiro.

EZEQUIEL

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira, confirmou presença em Tibau, no próximo domingo, à convite da ex-deputada Larissa Rosado. O deputado Gustavo Carvalho acompanha o presidente.

REFORMA

Os deputados estaduais preferem silencias em relação à reforma da Previdência que a governadora Fátima Bezerra encaminhará à Assembleia no dia 04 de fevereiro. Só querem se pronunciar após o recebimento do documento.

APOIO

A governadora Fátima Bezerra confia na capacidade de articulação do deputado Ezequiel Ferreira para aprovar sua mensagem de reforma da Previdência, com o menor número possível de emendas parlamentares.

INVERNO

Depois dos seis anos de seca, o Rio Grande do Norte deverá ter o terceiro ano consecutivo de boas chuvas, com precipitações pluviométricas normais ou até acima do normal.

RESERVATÓRIOS

Confirmando-se a quadra invernosa, poderá haver um alívio no fornecimento d´água, com os alguns dos reservatórios atingindo até 50% da capacidade de armazenamento.

DENÚNCIAS

Ministros e assessores do governo Bolsonaro estão sendo acusados de possíveis irregularidades e corrupção. O presidente repete o comportamento do antecessor, Michel Temer, mantendo os denunciados em seus respectivos cargos.