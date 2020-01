SUCESSÃO

Em entrevista à jornalista Anna Ruth Dantas, o deputado federal Beto Rosado defendeu que a prefeita Rosalba Ciarlini não repita o modelo de chapa puro sangue em sua reeleição.

AGREGAÇÃO

O deputado Beto entende haver necessidade de reformular o critério, escolhendo como candidato a vice-prefeita de Rosalba nomes que possam somar em favor de sua candidatura.

NAYARA

A declaração de Beto significa dizer que a atual vice-prefeita, Nayara Gadelha (PP) não fará parte da nova chapa com Rosalba. Foi tornado público o que todos já sabiam, inclusive Nayara já trabalha sua candidatura à Câmara Municipal.

PAGAMENTO

A governadora Fátima Bezerra informando que a folha de novembro de 2018 será paga no dia 15 de fevereiro. Aos pouco, o Governo vai quitando débitos deixado por antecessores.

REFORMA

A proposta de reforma da Previdência Social dos servidores públicos do RN será encaminhada pelo Governo à Assembleia no início das atividades legislativas, previsto para o dia 04 de fevereiro.

PRECARIEDADE

O Hospital São Camilo que já foi modelo de nosocômio psiquiátrico nos tempos do Dr. Milton Marques, municipalizado, encontra-se com instalações em situação de precariedade. As autoridades responsáveis já foram informadas da situação.

DENGUE

O Ministério da Saúde alerta para a possibilidade de novo surto de dengue nos estados do Nordeste, no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. Ano passado, o registro de casos em Mossoró foi bem menor que os detectados em Natal.

ALERTA

As autoridades constituídas e os órgãos de classe precisam mobilizar esforços para aumentar o número de leitos hospitalares em Mossoró, sobretudo aqueles relacionados às UTIS. No momento, a situação pode ficar calamitosa.

UTIs

Com vários pacientes em estados críticos nas UPAs, a UTI do Hospital Regional Tarcísio Maia não tem capacidade de receber todos ele, mesmo aqueles mais graves. Ontem, por exemplo, a UTI do HRTM estava lotado, mas com 12 pacientes em fila de espera desesperadora.

ENEM

Amanhã (17), os quase 4 milhões de participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 terão acesso às notas que obtiveram na avaliação. O resultado será obtido na Página do Participante, informando o CPF e a senha cadastrados na hora da inscrição no exame.