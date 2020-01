MORTES

Somente este ano, várias mortes foram registradas em Mossoró, ´por conta da falta de autorização do Hospital Regional Tarcísio Maia para transferência dos pacientes das UPAs, onde receberam os primeiros atendimentos para esse Hospital.

RISCO

É preciso que os responsáveis pela saúde em níveis estadual e municipal entrem em entendimento rápido, para evitar que essa situação perdure por mais tempo, fazendo mais vítimas fatais.

ORTOPEDIA

Os pacientes reclamam ainda que, em casos de traumato-ortopedia, o HRTM só recebe se acompanhado da radiografia, serviço inexistente no município, dificultando a vida sobretudo dos que chegam da zona rural.

VAGAS

A justificativa é de que faltam leitos, pontos de oxigênio e outros materiais como fluxômetros e até mesmo médicos, em algumas especialidades, impedindo um melhor atendimento hospitalar.

FPM

Além da redução de 13,16% na primeira cota de janeiro de 2020 do Fundo de Participação dos Municípios, em comparação a janeiro de 2019, 32 municípios tiveram “zerado” a transferência.

CALÇAMENTO

O deputado Beto Rosado divulgou a relação das dez ruas que serão pavimentadas com recursos R$ 11 milhões oriundos de verba do seu mandato. As obras serão realizadas pela prefeitura municipal.

PREVIDÊNCIA

Com cerca de 1,3 milhão de benefícios em análise, há mais de 45 dias, o governo federal vai recrutar militares da reserva para constituir força-tarefa para redução dessa fila.

ESTAGIÁRIOS

O MPFR abriu inscrições para novo processo seletivo de estagiários de direito da instituição. A prova constará de prova objetiva de conhecimentos básicos e específicos. As inscrições seguem até o dia 22 de janeiro.

MÍNIMO

O presidente Bolsonaro declarou hoje, terça-feira (14) que o salário mínimo poderá ter novo reajuste, ainda em 2020, para repor a inflação de 2019.