PADRE TARCÍSIO

Faleceu ontem, em Tibau, vítima de infarto fulminante, o padre Tarcísio Pereira de Paiva, que exerceu suas atividades sacerdotais em Apodi, Fortaleza e Campo Grande, atualmente, vigário auxiliar em Rio Tinto, na Paraíba.

FÉRIAS

Padre Tarcísio costumava passar uma semana de férias no mês de janeiro, na casa de praia do ex-prefeito de Campo Grande, Bibi de Nenca. Recebia uma família amiga, de Rio Tinto e desceu à praia para mostrar sua beleza, quando sentiu-se mal e teve morte imediata.

BISPO

Mesmo pertencendo a outra diocese, o Bispo diocesano de Mossoró, Dom Mariano Manzana e o Vigário geral, padre Flávio Melo foram a Tibau e tomaram todas as providências necessárias ao funesto acontecimento.

MARINHO

Político em alta no governo Bolsonaro, o ex-deputado Rogério Marinho, Secretário Especial da Previdência Social, fará palestra na FIERN sobre “As reformas que estão mudando o Brasil”.

CAMPANHA

Em sua visita à Tibau, o ex-governador Robinson Faria deixou claro que será candidato em 2022. Poderá disputar uma cadeira à Câmara dos Deputados ou ao Senado. Tudo vai depender das acomodações que terá de fazer com o próprio filho, deputado Fábio Faria.

LINHA DURA

O Papa Francisco excomungou três pessoas que o acusam de heresia. São dois padres e uma freira do grupo ultraconservador, “Os Eremitas Negros”, que vivem em uma pequena ilha na Escóssia.

EFEITOS

Com a excomunhão, eles não podem mais receber os sacramentos católicos nem participar da vida eclesiástica. A informação está no site católico britânico, The Tablet.

SANTA

A família da médica Zilda Arns quer torna-la santa. Criadora da Pastoral da Criança e com três indicações para o prêmio Nobel da Paz, teve seu processo de canonização transferido do Haiti, onde morreu, vítima de terremoto, para o Brasil.

SINALIZAÇÃO

A prefeitura de Tibau, está sinalizando as ruas principais como maneira de evitar um caos maior na cidade durante os dias de maior movimento, sobretudo quando da realização de shows e apresentações de artistas famosos.