VISITA

O poeta João Cabral de Melo Neto, que teria completado 100 anos no último dia 09 de janeiro, visitou o recém-nascido Cid Augusto da Escóssia Rosado, na Maternidade Almeida Castro. Estava acompanhando o então governador Tarcísio Maia.

ROBINSON

Quem esteve em Tibau, na última sexta-feira, foi o ex-governador Robinson Faria. Foi recebido pelo vereador João Gentil e, na conversa, as eleições municipais e os projetos futuros dos Faria.

SENADO

Especula-se que o deputado federal Fábio Faria será candidato ao Senado, apostando na dificuldade que terá o senador Jean Paul Prates em uma disputa pela reeleição.

CANDIDATURA

Aliás, a governadora Fátima Bezerra tem citado o nome do senador Jean Paul como possível candidato a prefeito de Natal. O médico Alexandre Motta é outro postulante de sua simpatia.

CÂMARA

Com Fábio candidato ao Senado, o pai, Robinson Faria terá campo livre para concorrer à Câmara dos Deputados. Os dois sabem que o resultado de2020 será importante para 2022.

TIÃO

No mesmo dia, em Tibau, Robinson foi recepcionado pelo empresário Tião Couto, que convidou algumas lideranças políticas para um almoço oferecido ao ex-governador.

EMPREGOS

O IBGE deve contratar 3.478 pessoas para trabalhar no Censo Demográfico de 2020 no Rio Grande do Norte, por meio de processo seletivo cujo edital será publicado em fevereiro próximo.

PREVI

A prefeita Rosalba Ciarlini decidiu transferir 100% dos recursos da cessão onerosa do pré-sal para abater a dívida que acumula com a PREVI-Mossoró. Antes, seu presidente, Elviro Rebouças, havia dito que não se sentia à vontade na direção da entidade.

SURREAL

O presidente Jair Bolsonaro declarou que fará campanha pedindo que o eleitor não vote em candidato que usar o Fundo Eleitoral em sua campanha. Acontece que os recursos desse Fundo foram propostos pelo presidente da República.

FM

A FM 93 participa do veraneio em Tibau com programas, ao vivo, todos fins de semana. Para hoje, o programa “Papo de Sábado” será retransmitido diretamente da praia do Tibau.