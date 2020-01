HRTM

O Hospital Regional Tarcísio Maia está com dificuldades em conseguir profissionais para o atendimento de urgência, em determinadas especialidades, por falta de profissional interessado nos plantões.

CARDIOLOGIA

Nesta semana, foi registrado um plantão onde não havia otorrinolaringologista, cardiologista, ultrassonografistas nem oftalmologista. O Estado precisa encontrar uma maneira para solucionar essas falhas.

CIRURGIAS

O Ministério da Saúde reservou R$ 250 milhões a mais para aumentar o número de cirurgias eletivas a serem realizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Os repasses começam a ser feitos já em janeiro para diminuir as filas para 53 tipos de procedimento.

CIRURGIAS II

Nesse programa do Ministério da Saúde, o Rio Grande do Norte receberá R$ 4.175.000,00. Entre as cirurgias estão incluídas varizes, hérnias, cataratas, vasectomia e laqueadura.

IPTU

Os servidores públicos municipais, em Mossoró, perderam a isenção de pagamento do IPTU de suas residências. O Tribunal de Justiça do RN julgou inconstitucional a Lei Municipal que dava essa isenção.

ICMS

Bem que o presidente Bolsonaro tentou diminuir o preço dos combustíveis por meio da redução de alíquotas do ICMS, hoje entre 25% a 34%, mas ouviu um sonoro “não” dos governadores estaduais.

BILHÕES

Para se ter uma ideia do que representa essa arrecadação, em 2020, somente sobre a gasolina, estima-se uma arrecadação superior a R$ 60 bilhões. É muito dinheiro.

GIRÃO

Entusiasmado com sua eleição no último pleito, o deputado federal General Girão admite ser candidato a prefeito de Natal. Não dando certo, poderá mudar o rumo e disputar a prefeitura de Mossoró.

ESCOMBROS

A população começa a desconfiar que alguma coisa existe por trás da discussão sobre a demolição do antigo Hotel Reis Magos, em Natal. Afinal de contas, não existe mais a construção, somente escombros. Qual o motivo da peleja?

ECONOMIA

O Governo do Rio Grande do Norte divulga que economizou o valor de R$ 5,8, em 2019, somente com o pagamento de diárias aos servidores públicos.