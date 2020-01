TURISMO

A Secretaria de Turismo divulgou relatório considerando positivo a atividade turística no Rio Grande do Norte. Infelizmente, nada sobre Mossoró. Veja matéria neste site.

RENÚNCIA

Eleito prefeito de Santana do Matos nas últimas eleições, o prefeito Edvaldo Júnior renunciou, ontem, ao cargo para assumir o cargo de professor na Faculdade de Medicina na UFRN.

PROCISSÃO

O prefeito Álvaro Dias e o ex-prefeito Carlos Eduardo aproveitaram a procissão de Santos Reis, em Natal, por alguns cochichos sobre política. Tudo sob as bênçãos divinas.

UNIÃO

A deputada Isolda Dantas trabalha sua candidatura a prefeita de Mossoró com a certeza de que os demais candidatos renunciarão suas pretensões para apoiarem a candidata da governadora Fátima Bezerra.

INADIIMPLÊNCIA

O ministro Dias Toffoli, do STF, determinou que a União retire a inscrição do RN de três cadastros de inadimplência: Cauc, Cadastro Único de Convênios, CADIN, Cadastro Informativo de créditos não Quitados do Setor Público Federal e do SIAFI, Sistema Integrado de Administração Financeira.

JUSTIFICATIVA

Dias Toffoli procurou evitar a perda de prazos para celebração de convênios por parte dos Estados, o que colocaria em risco a continuidade de políticas públicas com o repasse de verbas federais.

LAVA JATA

Outro ministro do STF, Ricardo Lewandowski considera que, na Lava Jato,

TERRORISTAS

O presidente Jair Bolsonaro disse, ontem, que o Brasil vai “entregar” terroristas que estiverem no Brasil, como forma de colaborar com o combate ao terrorismo internacional.