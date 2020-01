CANDIDATURAS

Ano Novo sem novidades na sucessão mossoroense. Os deputados estaduais Isolda Dantas e Allyson Bezerra aprofundam conversas em torno de candidaturas próprias.

CHAPAS

Os dois deputados tentam atrair representantes do clero para companheiros de chapas, mas dificilmente terão a aquiescência do bispo diocesano, Dom Mariano Manzana, mesmo com a clara simpatia pela “esquerda”.

VICE

Outra certeza que vai se firmando é a de que a prefeita Rosalba Ciarlini terá outro companheiro de chapa na campanha pela reeleição. A atual vice, Nayara Gadelha, será candidata a vereador na cidade de Mossoró.

APOIO

A governadora Fátima tem externado sua posição em relação à sucessão em Mossoró. Sua candidata é a deputada Isolda e, dificilmente, o PT local terá como divergir dessa escolha. Com Isolda, Fátima estará integrada à campanha. Com outro nome isso não acontecerá.

CAPITAL

Em Natal, a governadora mostra simpatia pelo nome da deputada federal Natália Bonavides, mas admite a possibilidade de outros nomes na disputa, como a do médico Alexandre Mota e o do senador Jean Paul Prates.

PESQUISAS

Algumas pesquisas políticas foram realizadas no ano passado, mas seus resultados não foram divulgados na íntegra. Alguns nomes foram silenciados como forma de confundir o eleitor.

MUDANÇA

O presidente Bolsonaro defende mudança em livros didáticos. A partir de 2021, os que são distribuídos às escolas terão a bandeira do Brasil na capa, hino nacional e um estilo mais “suave”, pois, para ele, há “muita coisa escrita” nas publicações atuais.

BALANÇA

Em seu twitter, Aldemir Freire informa que, em 2019, o RN exportou US$ 349,3 milhões, o maior volume de exportações desde 2009. Destaque para as exportações de frutas (US$ 158,2 milhões), cuja liderança nacional ficou com os exportadores potiguares.

AUMENTO

A Petrobras ainda não oficializou o aumento de combustíveis, mas o consumidor se prepara para o novo reajuste que fatalmente ocorrer.

LIMPEZA

A Prefeitura de Mossoró inicia o ano de 2020 com o aumento de contingente de pessoas fazendo limpeza nas ruas da cidade. O ano atual será de mais investimentos.

NÚMEROS

A governadora Fátima divulga que no primeiro ano de governo conseguiu reduzir os índices de violência, com 29% a menos de homicídios, 30% a menos em feminicídios e redução de 38% em latrocínios.

PREVIDÊNCIA

Sobre a reforma da Previdência, a governadora Fátima admite que está “obrigada” a aprovar essa reforma até março, sob pena do Rio Grande do Norte ficar impedido de assinar convênios com o Governo Federal.